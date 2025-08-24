Kütahya’nın Gediz ilçesinde sağlık hizmetleri güçleniyor. Gediz Devlet Hastanesi’nde kurulan yeni MR cihazı, 25 Ağustos Pazartesi itibarıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan MR ünitesinin kurulumu tamamlanırken, 23 Ağustos’ta montaj ve test çekimleri gerçekleştirildi. Artık Gediz’deki hastalar, yakın ilçeler olan Emet, Hisarcık, Pazarlar, Şaphane ve Çavdarhisar’da yaşayan vatandaşlarla birlikte MR hizmetinden faydalanabilecek.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu hizmetin başta Gedizliler olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kütahya genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve erişilebilirliğini yaygınlaştırmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.

Yeni MR cihazı sayesinde hastalar, il dışına gitmeden ileri görüntüleme hizmetine ulaşabilecek ve teşhis süreçleri hızlanacak.