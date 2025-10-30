Slovakya’da şehir içi kaldırımlarda yeni bir hız düzenlemesi yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Tasarıya göre yayalar, bisikletliler, patenciler ve elektrikli scooter kullanıcıları saatte 6 kilometreden hızlı hareket edemeyecek. Bu kararın amacı, kaldırımlarda yaşanan kazaları önlemek ve yayaların güvenliğini artırmak.

Ortalama yürüyüş hızı genellikle 4–5 km/s olarak kabul edilirken, Britanya Kalp Vakfı’na göre iyi kondisyonlu bir bireyin orta tempolu yürüyüş hızı 6,4 km/s seviyesinde. Slovakya’daki yeni yasayla, neredeyse tüm yayalar bu hızı aşmamaya zorlanacak.

Yasa neden getirildi?

Slovakya Parlamentosu’nda tasarıyı sunan Lubomir Vazny, "Amacımız kaldırımlarda güvenliği artırmak. Bu düzenleme, bir kişinin uygun hız sınırını aşıp aşmadığını nesnel olarak tespit etmeyi kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı. Kararın alınmasında özellikle elektrikli scooter kazalarının artışı etkili oldu.

Tasarı Başbakan Robert Fico liderliğindeki sol-popülist Smer Partisi tarafından destekleniyor. Yasa, 2026 başında yürürlüğe girecek olsa da, denetim ve uygulanma mekanizmaları henüz netleşmedi.

Sosyal medyada tartışmalar başladı

Yasa, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kullanıcı tarafından alay konusu oldu. Bazı paylaşımlarda, “Otobüse yetişmek için koşarsak ceza mı yiyeceğiz?” gibi esprili yorumlar yapıldı.

Muhalefet ve bazı devlet yetkilileri ise düzenlemeyi eleştiriyor. İçişleri Bakanlığı, genel bir hız sınırından ziyade elektrikli scooterların kaldırımlardan tamamen yasaklanmasının daha uygun olacağını belirtti.

İlerici Slovakya Partisi’nden Martin Pekar, yasayı sert biçimde eleştirerek şunları söyledi:

“Yayalar arabalar nedeniyle tehlikede, bisikletçiler veya scooter kullanıcıları yüzünden değil. Bu yasa, sürdürülebilir ulaşımı cezalandırıyor. Bu hızda bir bisikletlinin dengesini koruması neredeyse imkansız. Kazaları azaltmak istiyorsak, absürt yasalar değil, daha fazla güvenli bisiklet yolu inşa etmeliyiz.”

Uygulamanın getireceği etkiler