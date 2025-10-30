İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk’ten Haluk Alıcık’ın Basın Toplantısına Cevap

AYDIN, 28 Ekim 2025 — İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ile MHP’li Mehmet Erdem’in ortak basın toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Ertürk açıklamasında, Cumhur İttifakı’nın Aydın ayağında sorun olmadığını göstermek amacıyla yapılan çıkışları eleştirerek, MHP mensuplarından yöneltilen soruları dolambaçsız şekilde yanıtlamaya davet etti.

Ertürk, açıklamasında Alıcık ve beraberindekilerin “konuyu halkla iç içe olmak, kapı kapı dolaşıp hal hatır sorma” iddiaları üzerinden yürüttükleri savunuyu yetersiz bulduğunu belirtti. Basın toplantısında sorulan bir üyeye ait soruyu alıntılayan Ertürk, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bazı ifadelerinin abartılı olup olmadığı” ve Meclis’te atılan sloganlara dair kaygıların cevaplanması gerektiğini vurguladı.

Ertürk, metninde şu ifadelere yer verdi:

“İYİ PARTİ ile uğraşacağınıza, parti mensuplarınızın sordukları bu sorulara eğip bükmeden cevap verin.”

“Kendinizi aklamaya çalışırken haddinizi unutup bizi kendinizle bir tutarak terör sevicilikle suçlamayın!”



Açıklamada, geçmişteki tartışmalı söylemlere atıf yapan Ertürk, MHP liderliği ve bazı isimlerin, Meclis kürsüsü ve mezar ziyaretleri bağlamında kullandığı ifadeleri hatırlatarak, bu söylemlerin kabul edilemez olduğunu savundu. Ayrıca, “şer ittifakı” olarak tanımladığı blokun bazı isimlerinin geçmişteki söz ve tutumlarının hafızalardan silinmeyeceğini dile getirdi.

Ertürk, şehit yakınlarına ve askeri kayıplara yapılan saygısızlık iddialarına da değinerek, Aydınlı şehidimiz Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in hatırasına atıf yaptı ve siyasi rakiplerin bu tür hassasiyetleri gözetmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamanın sonunda Ahmet Ertürk, İYİ Parti’nin “Önce Vatan” anlayışıyla hareket ettiğini; amaçlarının “Büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak” olduğunu, eleştirilerine karşılık menfaat odaklı siyaset yürütüldüğünü savunan kesimlerle karıştırılmak istemediklerini ifade etti.