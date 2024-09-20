21 Eylül Cumartesi günü Denizli'de hava durumu, gökgürültülü sağanak yağışlarla birlikte değişken sıcaklık değerleriyle dikkat çekiyor. Beklenen hava koşulları, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri hazırlıklı olmaya çağırıyor.

Hava durumu detayları

Denizli'de 21 Eylül'de en düşük sıcaklık 18°C, en yüksek sıcaklık ise 30°C olarak tahmin ediliyor. Hava durumu, ani sıcaklık değişiklikleri ve gökgürültülü sağanak yağışlarla karakterize edilecek.

Nem ve rüzgar

Nem oranı, en düşük %29, en yüksek ise %60 olarak öngörülüyor. Rüzgarın yönü doğudan esmesi beklenirken, saatteki hızı 8 ile 10,7 km arasında değişecek.

Uç sıcaklık

Günün en düşük sıcaklığı 14,8°C, en yüksek sıcaklığı ise 34,4°C olarak kaydedilecek. Bu uç sıcaklıklar, ani hava değişimlerinin etkisini gösteriyor.

Uyarılar ve tavsiyeler

Denizli'deki bu değişken hava koşulları nedeniyle, dışarıda vakit geçireceklerin yağmura karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Ayrıca, ani sıcaklık değişiklikleri, sağlık açısından da dikkate alınmalı. Özellikle yaşlı bireylerin ve çocukların dikkatli olması öneriliyor.

21 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.