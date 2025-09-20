AYDEM Elektrik, 21 Eylül Pazar günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
21 Eylül’de Muğla'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Olacak?
Ortaca ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Beşköprü ve Arıkbaşı mahalleleri, Hacılar Caddesi, Arıkbaşı Sokak, Mevlana Sokak ve çevresi
Bodrum ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 15:00 - 19:30
-
Kesinti Bölgeleri: Cevat Şakir Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Cafer Paşa Caddesi ve çevresi
Menteşe ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 14:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Orhaniye Mahallesi, Aşağı Sanayi bölgesi
Merkez ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 14:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Zeytin Mahallesi, Dağpınar Mahallesi, Alacin Küme Evleri
Fethiye ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 12:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Patlangıç Mahallesi, Osman Yakalioğlu Sokak, 467 Sokak ve çevresi
Milas ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Baharlı, Bahçeköy mahalleleri, Koru, Akyol, Beçin mahalleleri
Seydikemer ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Bayırköy Mahallesi, Merkez Mevkii çevresi
Dalaman ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 14:00 - 18:00
-
Kesinti Bölgeleri: Altıntaş Mahallesi, Şehit Turgut Yılmaz Caddesi ve çevresi
Marmaris ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Hisarönü Mahallesi, Merkez Mevkii
Ula ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Şırınköy Mahallesi, Çitlik Mahallesi
Yatağan ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Hacıbayramlar, Haciveliler, Kırıkköy mahalleleri
Kavaklıdere ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 14:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yeni Mahalle Yayla Mevkii, Hacigeç Mevkii
Duyurulan kesintiler saat 09:00’da başlayıp, bazı bölgelerde 17:00’a kadar sürecek. İlginç noktalarda 15 dakikalık kısa süreli elektrik kesintileri de gerçekleşecek.
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 21 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.mugla.bel.tr