AYDEM Elektrik, 21 Eylül Pazar günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

21 Eylül’de Muğla'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Olacak?

Ortaca ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 09:00 - 12:00

Kesinti Bölgeleri: Beşköprü ve Arıkbaşı mahalleleri, Hacılar Caddesi, Arıkbaşı Sokak, Mevlana Sokak ve çevresi

Bodrum ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 15:00 - 19:30

Kesinti Bölgeleri: Cevat Şakir Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Cafer Paşa Caddesi ve çevresi

Menteşe ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 14:00 - 17:00

Kesinti Bölgeleri: Orhaniye Mahallesi, Aşağı Sanayi bölgesi

Merkez ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 14:00 - 17:00

Kesinti Bölgeleri: Zeytin Mahallesi, Dağpınar Mahallesi, Alacin Küme Evleri

Fethiye ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 12:00 - 16:00

Kesinti Bölgeleri: Patlangıç Mahallesi, Osman Yakalioğlu Sokak, 467 Sokak ve çevresi

Milas ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

Kesinti Bölgeleri: Baharlı, Bahçeköy mahalleleri, Koru, Akyol, Beçin mahalleleri

Seydikemer ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 09:00 - 15:00

Kesinti Bölgeleri: Bayırköy Mahallesi, Merkez Mevkii çevresi

Dalaman ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 14:00 - 18:00

Kesinti Bölgeleri: Altıntaş Mahallesi, Şehit Turgut Yılmaz Caddesi ve çevresi

Marmaris ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 10:00 - 16:00

Kesinti Bölgeleri: Hisarönü Mahallesi, Merkez Mevkii

Ula ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 10:00 - 16:00

Kesinti Bölgeleri: Şırınköy Mahallesi, Çitlik Mahallesi

Yatağan ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 10:00 - 16:00

Kesinti Bölgeleri: Hacıbayramlar, Haciveliler, Kırıkköy mahalleleri

Kavaklıdere ilçesinde elektrik kesintisi

Tarih : 21 Eylül 2025, 14:00 - 17:00 Tavşanlı’da Gaziler Günü anlamlı törenle kutlandı İçeriği Görüntüle

Kesinti Bölgeleri: Yeni Mahalle Yayla Mevkii, Hacigeç Mevkii

Duyurulan kesintiler saat 09:00’da başlayıp, bazı bölgelerde 17:00’a kadar sürecek. İlginç noktalarda 15 dakikalık kısa süreli elektrik kesintileri de gerçekleşecek.

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 21 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için