Fenerbahçe Kulübü’nün 31 Mayıs 2025 itibarıyla borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğu açıklandı. Rakam, olağanüstü genel kurulda denetim kurulu raporuyla duyuruldu.

Genel kurulda borç rakamı açıklandı

Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulu, Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda, denetim kurulu başkanı Mehmet Vodina üyelere raporu sundu.

Denetim kurulu raporu okundu

Vodina, 1 Mart 2024 – 31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemlerini kapsayan raporları ayrı ayrı okudu.

Açıklamaya göre Fenerbahçe’nin 31 Mayıs 2025 itibarıyla toplam borcu 21 milyar 526 milyon TL oldu.