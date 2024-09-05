Gümüşlük Müzik Festivali, 9 Eylül Pazartesi akşamı Gümüşlük’ün tarihi taş ocağında gerçekleşecek görkemli bir konserle son bulacak. Festivalin kurucuları arasında yer alan ve sanat danışmanlığını yürüten Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, sahneyi oğlu Erkin Onay ile paylaşarak müzikseverlere eşsiz bir akşam yaşatacak.

Gülsin Onay: 5 kıtada müzik elçisi

Festivalin yaratıcılarından olan Gülsin Onay, müzik kariyerine 5 kıtada 80 ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyada sayısız başarı sığdırmış bir sanatçı. Chopin yorumlarıyla Polonya Devlet Nişanı’na layık görülen Onay, uluslararası arenada istisnai bir Chopin icracısı olarak kabul ediliyor. Arjantin’den Japonya’ya uzanan kariyerinde yirmiden fazla albüm kaydeden Onay, güçlü yorumları ve geniş repertuvarıyla dünya çapında büyük beğeni topluyor.

Müzik ailesinin parlayan yıldızı

Keman eğitimine büyükbabası Joachim Reusch ile başlayan Erkin Onay, eğitimini Almanya’nın Hannover şehrinde sürdürerek Avrupa ve Türkiye’de birçok resital ve konser verdi. Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda Başkemancı olarak görev yapan sanatçı, yurt içi ve yurt dışındaki prestijli orkestralarda solist olarak sahne aldı. Festivalin Keman Masterclass’ında da dersler veren Erkin Onay, müziğiyle izleyicilere ilham veriyor.

Kapanış konserinin etkileyici programı

Anne-oğul Onaylar, festivalin kapanış konserinde J. Haydn’ın “Andante con variazioni, Fa minör, Hob.XVII No.6” adlı eseriyle sahne alacaklar. Bu eserin ardından W.A. Mozart’ın “Keman ve Piyano için Sonat, Si Bemol Majör K378/317d” adlı yapıtını seslendirecek olan ikili, Mozart’ın “Allegro moderato”, “Andantino sostenuto e cantabile” ve “Rondo. Allegro” bölümleriyle izleyiciyi büyüleyecek. Konserin son bölümünde ise E. Elgar’dan “In Smyrna” ve “Keman ve Piyano için Sonat, Op. 82” adlı eseri seslendirecek olan Onaylar, müziğin en zarif notalarını taş ocağının mistik atmosferinde yankılatacak.