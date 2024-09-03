Afyonkarahisar’da 21 ayrı suç kaydı bulunan ve toplamda 18 yıl 30 ay 78 gün hapis cezası bulunan Y.A., jandarma ekipleri tarafından Kızılören’de yakalandı.

Operasyonun detayları

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hırsızlık, fuhuş, adam yaralama, tehdit, şantaj gibi çeşitli suçlardan toplamda 21 ayrı suç kaydı bulunan ve 18 yıl 30 ay 78 gün hapis cezası bulunan Y.A., Kızılören’de yapılan operasyonla yakalandı. Y.A., hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, tehdit, hırsızlık, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve şantaj suçlarından çeşitli kayıtlar bulunuyor.

Tutuklandı

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.