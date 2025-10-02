Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Anthony Dennis, 2,5 yılda 25 bin Euro’dan 5 milyon Euro’ya kadar yükselen değeriyle dikkat çekiyor. Nijeryalı futbolcu, bu sezon takımının en skorer oyuncusu oldu.

Yaklaşık 2,5 yıl önce Göztepe U19 kadrosuna dahil edilen Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma kazandırıldı. 2022 yılında Göztepe’ye transfer olan Nijeryalı oyuncu, her sezon değerini katlayarak artırdı.

Verilere göre:

Mart 2025: 2 milyon Euro

Haziran 2025: 4 milyon Euro

Eylül 2025: 5 milyon Euro

Avrupa kulüplerinin radarında

Dennis, yaz döneminde birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi. 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki performansıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon performansı da dikkat çekiyor

Geride kalan 7 maçta 548 dakika süre alan Dennis, 2 gol kaydetti ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Pazar günü Göztepe, RAMS Başakşehir ile evinde karşılaşacak ve Dennis’in performansı merak ediliyor.