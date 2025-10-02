Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Anthony Dennis, 2,5 yılda 25 bin Euro’dan 5 milyon Euro’ya kadar yükselen değeriyle dikkat çekiyor. Nijeryalı futbolcu, bu sezon takımının en skorer oyuncusu oldu.
Yaklaşık 2,5 yıl önce Göztepe U19 kadrosuna dahil edilen Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma kazandırıldı. 2022 yılında Göztepe’ye transfer olan Nijeryalı oyuncu, her sezon değerini katlayarak artırdı.
Verilere göre:
-
Mart 2025: 2 milyon Euro
-
Haziran 2025: 4 milyon Euro
-
Eylül 2025: 5 milyon Euro
Avrupa kulüplerinin radarında
Dennis, yaz döneminde birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi. 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki performansıyla dikkat çekiyor.
Bu sezon performansı da dikkat çekiyor
Geride kalan 7 maçta 548 dakika süre alan Dennis, 2 gol kaydetti ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Pazar günü Göztepe, RAMS Başakşehir ile evinde karşılaşacak ve Dennis’in performansı merak ediliyor.