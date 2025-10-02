Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe-Hakan Safi- Kerem Aktürkoğlu üçgeninde yaşanan transfer sürecini incelemek için resmi soruşturma başlattı. Süreç, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Neler Yaşandı?

Fenerbahçe’de Ali Koç döneminde yönetimde yer alan Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Safi, ödemeler ve menajer ücretleri dahil olmak üzere toplamda 35 milyon Euro harcadığını belirtmişti.

Safi, Kerem Aktürkoğlu transferinde ödemelerin yapılmaması durumunda limit açılmayacağını ve Asensio transferinin gerçekleşemeyeceğini ifade etmişti.

Hakan Safi’nin Yeni Açıklaması

Safi, söz konusu açıklamalarının ardından resmi sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Buna göre, bazı rakamsal bilgilerin yanlış yansıtıldığını ve kamuoyunda tartışılan verilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Safi, hukuksal açıdan kendisine veya kulübe yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığını vurguladı ve bundan sonraki açıklamalarını yalnızca resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşacağını ifade etti.