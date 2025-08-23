Aydın’ın Efeler ilçesi Gözpınar Mahallesi’nde bulunan Gözpınar Şehitliği’nde, 22 Ağustos 1922’de Rum çeteleri saldırısı sonucu şehit düşen 245 vatan evladını anmak amacıyla bir tören düzenlendi.

Tören, çelenk sunumu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmalar ve duaların ardından köy meydanında çeşitli ikramlarla devam etti.

Programa STK temsilcileri, partililer ve köylü vatandaşlar katıldı. Gözpınar Mahalle Muhtarı Mehmet UGAN ile Efeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Ulusoy da programa iştirak etti.



Bu değerleri yaşatmak insanın büyüklüğünü gösterir

Efeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Ulusoy, konuşmasında şunları söyledi: “Burada huzur içinde bulunabiliyorsak, şehitlerimizin hatırasına sahip çıktığımızın bilinmesini istiyorum. İnsanın büyüklüğü, bu değerleri yaşatabilmekle ölçülür. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum. Katılımınız ve birlikteliğiniz için hepinize teşekkür ederim.”

Tarih ve şehitlerin önemi unutulmuyor

Türk Ocakları Aydın Şubesi Başkanı Eyüp Salih Doyuran ise, “Bugün, toplumun tarihî olayları hatırlaması açısından büyük önem taşıyor. Şehitlikler, Türk milleti ve inancımıza sahip toplumlar için çok değerli. Vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimiz en kıymetli varlıklarımızdır” dedi. 22 Ağustos 1922’de Rum çeteleri tarafından Gözpınar köyünde 315 kişilik nüfusun 245’inin şehit edildiğini hatırlatan Doyuran, bu katliamın genç nesillere aktarılmasının önemine değindi. Ayrıca, Aydın’daki şehitlikler ve Rum mezalimi üzerine çalışmalarıyla tanınan edebiyatçı Sebahattin Duman’a teşekkür etti.

Bu şehitlikler atalarımızın tapusudur

Gözpınar Mahalle Muhtarı Mehmet UGAN, törende yaptığı açıklamada, “Şu an tören yaptığımız alanda yaşananlar, aktaranlardan dinlediğimiz rivayetlerdi. Ama bu şehitlik, o rivayetleri ölümsüzleştirdi. Biz bu şehitliklerin atalarımızın tapusu olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız mirasın belgesi işte bu şehitliklerdir. Gözpınarları olarak bu emanete sahip çıkıyoruz ve bu toprakların sahiplerine kutsal bir miras olarak aktaracağız” dedi.