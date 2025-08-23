İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) Manisa sınırları içerisinde sondaj kuyusu açarak su arama çalışması başlatması, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur’un tepkisine yol açtı. Okur, Manisa’nın tarım arazilerinin korunması gerektiğini vurgulayarak, “İzmir kendi suyunu denizden arıtarak bulsun. Avşa Adası’nda bu yapıldı, İzmir de yapabilir” dedi.

Okur, tarımsal üretimin merkezi konumundaki Manisa’da yeraltı sularının giderek tükendiğini hatırlatarak, “Saruhanlı zaten su fakiri bir ilçe. Mevcut sondajlarımızın çoğu kurudu, diğerlerinde ise seviye hızla düşüyor. Yeni kuyuların açılması Manisa’nın su geleceğini daha da tehlikeye atıyor. Yarın öbür gün içme suyu bulamayacak hale gelebiliriz” diye konuştu.

İzmir’in Manisa’dan sağladığı suyun insani yardım kapsamında gösterildiğini ancak İzmir’de çeşmeden su içilmediğini savunan Okur, “Bu kadar kuyunun üzerine bir de yeni sondaj açılması bizi endişelendiriyor. Manisa olarak hep birlikte karşı durmamız gerekiyor. Bürokratlar, milletvekilleri ve tüm siyasetçiler parti farkı gözetmeden bu konuda ortak tavır almalı” ifadelerini kullandı.

Deniz suyu arıtma tesislerinin alternatif olarak kullanılabileceğini dile getiren Okur, Marmara Adası’na bağlı Avşa örneğini hatırlattı:

“Avşa’da 2010 yılından bu yana deniz suyu arıtılarak vatandaşın kullanımına sunuluyor. Hem ada sakinleri hem de turistler susuzluk yaşamıyor. Bunu küçük bir belediye yapabiliyorsa İzmir Büyükşehir Belediyesi de yapabilir. Koca İzmir, Manisa’nın tarım suyuna göz dikmek yerine kendi imkanlarını geliştirmeli.”

Okur, alınan kararların gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, Manisa’nın su kaynaklarının korunması için herkesin sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.