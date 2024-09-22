İzmir'de 22 Eylül Pazar günü 9 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYRAKLI / İZMİR
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
19:15 - 19:30
Kesinti ID : 3192828
Adalet ( 1600/2. Sk. 1600/3 1586/14. Sk. 1600. Sk. 1600/1. Sk. Salhane Metro İst. Yaya Yolu Haydar Aliyev Cd. Ozan Abay Cd. )
Mansuroğlu ( 295. Sk. 293/1. Sk. 291. Sk. 295/2. Sk. )
Planlandı
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
19:30 - 19:45
Kesinti ID : 3192834
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( 295. Sk. 288. Sk. )
BORNOVA / İZMİR
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3192841
Kazımdirik ( 412. Sk. 411. Sk. 410. Sk. 409. Sk. 408/1. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403/1. Sk. 403. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
Başladı
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3192899
BORNOVA / İZMİR
Rafet Paşa ( 5042. Sk. 5332. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Yıldırım Beyazıt Cd. Burak Reis Cd. 5366. Sk. 5358. Sk. 5357. Sk. 5356. Sk. 5355/1. Sk. 5355. Sk. 5354. Sk. 5353. Sk. 5351/1. Sk. 5351. Sk. 5329. Sk. 5246. Sk. 5245. Sk. 5244. Sk. 5243. Sk. 5242. Sk. 5241. Sk. 5165. Sk. 5164. Sk. 5163. Sk. 5162. Sk. 5161. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5156. Sk. 5155. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5152. Sk. 5151. Sk. 5150. Sk. 5149/1. Sk. 5149. Sk. 5148. Sk. 5147. Sk. 5146. Sk. 5145. Sk. 5072. Sk. 5070/1. Sk. 5070. Sk. 5068. Sk. 5067. Sk. 5066. Sk. 5065. Sk. 5064. Sk. 5063. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5058/7. Sk. 5058/6. Sk. 5058/5. Sk. 5058/4. Sk. 5058/3. Sk. 5058/2. Sk. 5058/1. Sk. 5058. Sk. 5057. Sk. 5056. Sk. 5055. Sk. 5054. Sk. 5051. Sk. 5048. Sk. 5047. Sk. 5046. Sk. 5045. Sk. 5044. Sk. 5043. Sk. 5041. Sk. 5040. Sk. )
Yıldırım Beyazıt ( Burak Reis 5144/1. Sk. 5142. Sk. )
Gazi Osman Paşa ( 5455. Sk. 5454/2. Sk. 5454/1. Sk. )
Barbaros ( Bor-Koop Barış Sitesi İçi Yolu 5454 5454. Sk. 5330. Sk. 5329/1. Sk. 5328/1. Sk. 5328. Sk. 5327/1. Sk. 5327. Sk. 5301/1. Sk. 5239. Sk. 5238. Sk. 5237. Sk. 5236. Sk. 5235. Sk. 5234. Sk. 5233. Sk. 5232. Sk. 5231. Sk. 5230. Sk. 5229. Sk. 5228. Sk. 5227. Sk. 5226. Sk. 5225. Sk. 5224. Sk. 5223. Sk. 5222. Sk. 5221. Sk. 5216. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
Başladı
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3193233
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar ( 1408. Sk. 1440. Sk. Ankara Cd. Hacılarkırı Cd. 1404. Sk. 1403. Sk. 1574/1 1409. Sk. 1405. Sk. 1406. Sk. )
Evka 3
Naldöken ( 129/10. Sk. 129/24. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
Başladı
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3193264
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( Park İçi Yolu Ord. Prof Dr.Muhiddin Erel 372. Sk. 1722. Sk. 372/9. Sk. 372/8. Sk. 372/6. Sk. 372/2. Sk. 372/10. Sk. 372/1. Sk. Ord.Prof.Dr.Muhittin Erel Ord.Prof.Dr.Muhuddin Erel )
Mevlana ( 1776. Sk. Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel )
Erzene ( 373. Sk. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
19:45 - 20:00
Kesinti ID : 3192838
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 416/1. Sk. 417. Sk. 427. Sk. 426. Sk. 425. Sk. 419. Sk. Ankara 424. Sk. 422. Sk. 421. Sk. 420. Sk. 296. Sk. 296/1. Sk. 296/2. Sk. 400/1. Sk. 401. Sk. 418. Sk. 402. Sk. 402/1. Sk. 403. Sk. 407. Sk. 413. Sk. 414. Sk. 414/1. Sk. 416. Sk. )
Planlandı
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20:00 - 20:15
Kesinti ID : 3192856
BORNOVA / İZMİR
Barbaros ( 5301/1. Sk. 5326. Sk. 5325. Sk. 5322. Sk. 5321. Sk. 5320. Sk. 5316. Sk. 5315. Sk. 5311. Sk. 5310. Sk. 5308. Sk. 5307. Sk. 5306. Sk. 5305. Sk. 5303. Sk. 5302. Sk. 5301. Sk. 5222. Sk. 5221. Sk. 5205. Sk. 5204. Sk. 5203. Sk. 5202. Sk. 5301/2 )
Rafet Paşa ( 5052. Sk. 5051. Sk. 5050. Sk. 5049. Sk. 5048. Sk. 5042. Sk. 5041. Sk. 5040. Sk. 5037. Sk. 5053. Sk. Yıldırım Beyazıt Cd. 5151. Sk. 5148. Sk. 5145. Sk. 5144/1. Sk. 5144. Sk. )
Kazımdirik ( 5003/1. Sk. 5003. Sk. 302. Sk. )
Gazi Osman Paşa ( Refik Tulga Cd. Refik Tulga 5454. Sk. 5453. Sk. 5449. Sk. 5448. Sk. 5447. Sk. 5446. Sk. 5442. Sk. 5441. Sk. 5440. Sk. 5439. Sk. 5438. Sk. 5437. Sk. 5436. Sk. 5422. Sk. 5419. Sk. 5415. Sk. 5413. Sk. 5412. Sk. 5411. Sk. 5410. Sk. 5409. Sk. 5408. Sk. 5227. Sk. )
Çınar ( Yıldırım Beyazıt 5036. Sk. 5035. Sk. 5034. Sk. 5033. Sk. 5032. Sk. 5031. Sk. 5030. Sk. 5029. Sk. 5028. Sk. 5027. Sk. 5026. Sk. 5025. Sk. 5024. Sk. 5021. Sk. 5020. Sk. 5019. Sk. 5018. Sk. 5017. Sk. 5016. Sk. 5015. Sk. 5014. Sk. 5013. Sk. 5012. Sk. 5010. Sk. 5007/1. Sk. 5004. Sk. 5003/3. Sk. 5003/2. Sk. 5002/2. Sk. 5002. Sk. 5001/1. Sk. 5001. Sk. 5004/1 5023/1 FATİH )
Yıldırım Beyazıt ( YILDIRIM BEYAZIT Burak Reis 5143. Sk. 5142. Sk. 5141. Sk. 5140. Sk. 5139. Sk. 5138. Sk. 5137. Sk. 5135/1 5136 5135. Sk. 5134. Sk. 5133. Sk. 5132. Sk. 5131. Sk. 5130. Sk. 5128. Sk. 5127. Sk. 5126. Sk. 5125. Sk. )
Planlandı
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20:15 - 20:30
Kesinti ID : 3192861
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 296/1 283. Sk. 285. Sk. 296/3. Sk. 281/1. Sk. 296/4. Sk. 296/2 Sk. 374/1. Sk. 377. Sk. Üniversite Cd. Ankara 282/2. Sk. )
Planlandı
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20:30 - 20:45
Kesinti ID : 3192887
BORNOVA / İZMİR
Gazi Osman Paşa ( 5546/1. Sk. 5456 5544/3. Sk. 5544/1. Sk. 5481/1. Sk. 5481. Sk. 5479/2. Sk. 5479/1. Sk. 5479. Sk. 5478/1. Sk. 5478. Sk. 5477. Sk. 5476. Sk. 5475. Sk. 5473. Sk. 5472. Sk. 5471. Sk. 5454/1. Sk. 5454/2. Sk. 5454 5455. Sk. 5481/2 5457. Sk. 5460. Sk. 5464. Sk. )
Yeşilova ( Kamil Tunca Blv. 4103. Sk. 4101. Sk. 4099. Sk. 4097. Sk. )
Rafet Paşa ( 5363. Sk. 5362/1. Sk. 5362. Sk. 5361. Sk. 5360. Sk. 5359. Sk. 5357. Sk. 5356. Sk. 5351/1. Sk. )
Koşukavak
Karacaoğlan
Egemenlik ( Eski Kemalpaşa Cd. )
Planlandı
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20:45 - 21:00
Kesinti ID : 3192890
BORNOVA / İZMİR
Rafet Paşa ( 5174/1. Sk. 5174. Sk. 5173. Sk. 5172. Sk. 5171. Sk. 5170. Sk. 5169. Sk. 5168. Sk. 5167. Sk. 5166. Sk. 5161. Sk. 5160. Sk. 5062. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 4030/1. Sk. 5360. Sk. Yıldırım Beyazıt Cd. Burak Reis Cd. Abdi İpekçi Cd. Abdi İpekçi 5373. Sk. 5372. Sk. 5371. Sk. 5370. Sk. 5369. Sk. 5368. Sk. 5367. Sk. 5366. Sk. 5365. Sk. 5364/1. Sk. 5362. Sk. 5361. Sk. 5359. Sk. 5358/2. Sk. 5358/1. Sk. 5358. Sk. 5357/1. Sk. 5357. Sk. 5356. Sk. 5351/1. Sk. 5186. Sk. 5185. Sk. 5184. Sk. 5182. Sk. 5179. Sk. 5178. Sk. 5177. Sk. 5176. Sk. )
Koşukavak
Karacaoğlan ( Otogar Kemalpaşa )
Yeşilova ( 4066/1. Sk. 4064. Sk. 4056. Sk. 4054/1. Sk. 4054. Sk. 4046. Sk. 4040. Sk. 4037. Sk. 4036. Sk. 4035. Sk. 4033/3. Sk. 4033/2. Sk. 4033/1. Sk. 4033. Sk. 4032. Sk. 4030. Sk. 4027/1. Sk. 4027. Sk. 4025. Sk. 4023. Sk. 4021/1. Sk. 4021. Sk. 4015. Sk. 4074/1. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3193219
Saip ( 3126 3109 3137 3111 3139 3108 3105 İzmir Cd. Nergis Sitesi Sk. 3133. Sk. 3110 3131 3116 3132 3103 3115 3118 3114 3112 3136 3107 3127 3120 3128 3129 3113 3106 3123 3142 3200 )
KEMALPAŞA / İZMİR
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3191933
Halilbeyli
KONAK / İZMİR
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3192841
Çınarlı ( Fatih Ankara Asfaltı 1587/1. Sk. 1583/1. Sk. ANKARA )
Çalışmalar Devam Ediyor…
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
19:30 - 19:45
Kesinti ID : 3192834
KONAK / İZMİR
Çınarlı ( Manas )
MENEMEN / İZMİR
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3193240
Camiikebir ( 313 Çanakkale Asfaltı Uluyol Mevki Yolu Thaem Tarımsal Eğitim Mrk. Girişi 1611 )
Çavuş
Yahşelli ( Eski Haykıran Yolu Sk. )
Doğa
Musabey ( Eski Gediz Mevki Yolu 1610/1 1610 TAŞBURUN Menemen Maltepe Yolu Sokak )
Mermerli ( Kumtepe Mevki 1. Bağ Yolu Sk. Kumtepe Mevki 2. Yol Sk. Pekenti Yolu Sk. 1451 )
Planlandı
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3193242
MENEMEN / İZMİR
Mermerli
Doğa
Planlandı
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:00
Kesinti ID : 3193522
MENEMEN / İZMİR
Kesik ( 3038 Ümit Cd. 2001. Cd. 3003. Sk. 3007. Sk. 3011. Sk. 3014. Sk. 3016. Sk. 3018. Sk. 3019. Sk. 3020. Sk. 3021 3022. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3042. Sk. 3045. Sk. 3046. Sk. Maltepe Yolu Sk. Seyrek Yolu Sk. Ümit )
Musabey ( 300. Sk. 301. Sk. 302. Sk. 303. Sk. 304. Sk. 305. Sk. 306. Sk. 307. Sk. 308. Sk. 309. Sk. 310. Sk. 311. Sk. Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu )
Buruncuk ( 411. Sk. 410. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. )
Yıldırım ( 35/9 29/1 29/1 Sk. 35/9 Sk. Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 35/9 SK. 35/9 Sokak 35. Sk. İzmir Çanakkale Asfaltı )
Camiikebir
ÖDEMİŞ / İZMİR
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
Kesinti ID : 3193296
Karakova ( Karakova Köyü İç Yolu )
TİRE / İZMİR
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3191977
Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler )
TORBALI / İZMİR
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3193174
Yedi Eylül ( 5530. Sk. 5520. Sk. 5538 5537. 5541. Sk. 5539. Sk. 5537. Sk. 5535. Sk. 5533 Sk. 5531. Sk. )
Çapak ( Philsa Cd. )
Çalışmalar Devam Ediyor…
22Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:30
Kesinti ID : 3193173
TORBALI / İZMİR
İnönü ( YAVUZ SULTAN SELİM 170/1 Sk. 164. Sk. 160. Sk. 158/1. Sk. 156. Sk. 123 Sk. 119 Sk. Zeki Öztaş Cd. 113 )