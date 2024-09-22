İzmir'de 22 Eylül Pazar günü 9 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYRAKLI / İZMİR

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

19:15 - 19:30

Kesinti ID : 3192828

Adalet ( 1600/2. Sk. 1600/3 1586/14. Sk. 1600. Sk. 1600/1. Sk. Salhane Metro İst. Yaya Yolu Haydar Aliyev Cd. Ozan Abay Cd. )

Mansuroğlu ( 295. Sk. 293/1. Sk. 291. Sk. 295/2. Sk. )

Planlandı

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

19:30 - 19:45

Kesinti ID : 3192834

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu ( 295. Sk. 288. Sk. )

BORNOVA / İZMİR

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3192841

Kazımdirik ( 412. Sk. 411. Sk. 410. Sk. 409. Sk. 408/1. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403/1. Sk. 403. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Güzelbahçe Belediyesi’nden sokak hayvanlarına yeni yaşam alanı Güzelbahçe Belediyesi’nden sokak hayvanlarına yeni yaşam alanı

Kesinti ID : 3192899

BORNOVA / İZMİR

Rafet Paşa ( 5042. Sk. 5332. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu Yıldırım Beyazıt Cd. Burak Reis Cd. 5366. Sk. 5358. Sk. 5357. Sk. 5356. Sk. 5355/1. Sk. 5355. Sk. 5354. Sk. 5353. Sk. 5351/1. Sk. 5351. Sk. 5329. Sk. 5246. Sk. 5245. Sk. 5244. Sk. 5243. Sk. 5242. Sk. 5241. Sk. 5165. Sk. 5164. Sk. 5163. Sk. 5162. Sk. 5161. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5156. Sk. 5155. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5152. Sk. 5151. Sk. 5150. Sk. 5149/1. Sk. 5149. Sk. 5148. Sk. 5147. Sk. 5146. Sk. 5145. Sk. 5072. Sk. 5070/1. Sk. 5070. Sk. 5068. Sk. 5067. Sk. 5066. Sk. 5065. Sk. 5064. Sk. 5063. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5058/7. Sk. 5058/6. Sk. 5058/5. Sk. 5058/4. Sk. 5058/3. Sk. 5058/2. Sk. 5058/1. Sk. 5058. Sk. 5057. Sk. 5056. Sk. 5055. Sk. 5054. Sk. 5051. Sk. 5048. Sk. 5047. Sk. 5046. Sk. 5045. Sk. 5044. Sk. 5043. Sk. 5041. Sk. 5040. Sk. )

Yıldırım Beyazıt ( Burak Reis 5144/1. Sk. 5142. Sk. )

Gazi Osman Paşa ( 5455. Sk. 5454/2. Sk. 5454/1. Sk. )

Barbaros ( Bor-Koop Barış Sitesi İçi Yolu 5454 5454. Sk. 5330. Sk. 5329/1. Sk. 5328/1. Sk. 5328. Sk. 5327/1. Sk. 5327. Sk. 5301/1. Sk. 5239. Sk. 5238. Sk. 5237. Sk. 5236. Sk. 5235. Sk. 5234. Sk. 5233. Sk. 5232. Sk. 5231. Sk. 5230. Sk. 5229. Sk. 5228. Sk. 5227. Sk. 5226. Sk. 5225. Sk. 5224. Sk. 5223. Sk. 5222. Sk. 5221. Sk. 5216. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3193233

BORNOVA / İZMİR

Doğanlar ( 1408. Sk. 1440. Sk. Ankara Cd. Hacılarkırı Cd. 1404. Sk. 1403. Sk. 1574/1 1409. Sk. 1405. Sk. 1406. Sk. )

Evka 3

Naldöken ( 129/10. Sk. 129/24. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3193264

BORNOVA / İZMİR

Kazımdirik ( Park İçi Yolu Ord. Prof Dr.Muhiddin Erel 372. Sk. 1722. Sk. 372/9. Sk. 372/8. Sk. 372/6. Sk. 372/2. Sk. 372/10. Sk. 372/1. Sk. Ord.Prof.Dr.Muhittin Erel Ord.Prof.Dr.Muhuddin Erel )

Mevlana ( 1776. Sk. Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel )

Erzene ( 373. Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

19:45 - 20:00

Kesinti ID : 3192838

BORNOVA / İZMİR

Kazımdirik ( 416/1. Sk. 417. Sk. 427. Sk. 426. Sk. 425. Sk. 419. Sk. Ankara 424. Sk. 422. Sk. 421. Sk. 420. Sk. 296. Sk. 296/1. Sk. 296/2. Sk. 400/1. Sk. 401. Sk. 418. Sk. 402. Sk. 402/1. Sk. 403. Sk. 407. Sk. 413. Sk. 414. Sk. 414/1. Sk. 416. Sk. )

Planlandı

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20:00 - 20:15

Kesinti ID : 3192856

BORNOVA / İZMİR

Barbaros ( 5301/1. Sk. 5326. Sk. 5325. Sk. 5322. Sk. 5321. Sk. 5320. Sk. 5316. Sk. 5315. Sk. 5311. Sk. 5310. Sk. 5308. Sk. 5307. Sk. 5306. Sk. 5305. Sk. 5303. Sk. 5302. Sk. 5301. Sk. 5222. Sk. 5221. Sk. 5205. Sk. 5204. Sk. 5203. Sk. 5202. Sk. 5301/2 )

Rafet Paşa ( 5052. Sk. 5051. Sk. 5050. Sk. 5049. Sk. 5048. Sk. 5042. Sk. 5041. Sk. 5040. Sk. 5037. Sk. 5053. Sk. Yıldırım Beyazıt Cd. 5151. Sk. 5148. Sk. 5145. Sk. 5144/1. Sk. 5144. Sk. )

Kazımdirik ( 5003/1. Sk. 5003. Sk. 302. Sk. )

Gazi Osman Paşa ( Refik Tulga Cd. Refik Tulga 5454. Sk. 5453. Sk. 5449. Sk. 5448. Sk. 5447. Sk. 5446. Sk. 5442. Sk. 5441. Sk. 5440. Sk. 5439. Sk. 5438. Sk. 5437. Sk. 5436. Sk. 5422. Sk. 5419. Sk. 5415. Sk. 5413. Sk. 5412. Sk. 5411. Sk. 5410. Sk. 5409. Sk. 5408. Sk. 5227. Sk. )

Çınar ( Yıldırım Beyazıt 5036. Sk. 5035. Sk. 5034. Sk. 5033. Sk. 5032. Sk. 5031. Sk. 5030. Sk. 5029. Sk. 5028. Sk. 5027. Sk. 5026. Sk. 5025. Sk. 5024. Sk. 5021. Sk. 5020. Sk. 5019. Sk. 5018. Sk. 5017. Sk. 5016. Sk. 5015. Sk. 5014. Sk. 5013. Sk. 5012. Sk. 5010. Sk. 5007/1. Sk. 5004. Sk. 5003/3. Sk. 5003/2. Sk. 5002/2. Sk. 5002. Sk. 5001/1. Sk. 5001. Sk. 5004/1 5023/1 FATİH )

Yıldırım Beyazıt ( YILDIRIM BEYAZIT Burak Reis 5143. Sk. 5142. Sk. 5141. Sk. 5140. Sk. 5139. Sk. 5138. Sk. 5137. Sk. 5135/1 5136 5135. Sk. 5134. Sk. 5133. Sk. 5132. Sk. 5131. Sk. 5130. Sk. 5128. Sk. 5127. Sk. 5126. Sk. 5125. Sk. )

Planlandı

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20:15 - 20:30

Kesinti ID : 3192861

BORNOVA / İZMİR

Kazımdirik ( 296/1 283. Sk. 285. Sk. 296/3. Sk. 281/1. Sk. 296/4. Sk. 296/2 Sk. 374/1. Sk. 377. Sk. Üniversite Cd. Ankara 282/2. Sk. )

Planlandı

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20:30 - 20:45

Kesinti ID : 3192887

BORNOVA / İZMİR

Gazi Osman Paşa ( 5546/1. Sk. 5456 5544/3. Sk. 5544/1. Sk. 5481/1. Sk. 5481. Sk. 5479/2. Sk. 5479/1. Sk. 5479. Sk. 5478/1. Sk. 5478. Sk. 5477. Sk. 5476. Sk. 5475. Sk. 5473. Sk. 5472. Sk. 5471. Sk. 5454/1. Sk. 5454/2. Sk. 5454 5455. Sk. 5481/2 5457. Sk. 5460. Sk. 5464. Sk. )

Yeşilova ( Kamil Tunca Blv. 4103. Sk. 4101. Sk. 4099. Sk. 4097. Sk. )

Rafet Paşa ( 5363. Sk. 5362/1. Sk. 5362. Sk. 5361. Sk. 5360. Sk. 5359. Sk. 5357. Sk. 5356. Sk. 5351/1. Sk. )

Koşukavak

Karacaoğlan

Egemenlik ( Eski Kemalpaşa Cd. )

Planlandı

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20:45 - 21:00

Kesinti ID : 3192890

BORNOVA / İZMİR

Rafet Paşa ( 5174/1. Sk. 5174. Sk. 5173. Sk. 5172. Sk. 5171. Sk. 5170. Sk. 5169. Sk. 5168. Sk. 5167. Sk. 5166. Sk. 5161. Sk. 5160. Sk. 5062. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 4030/1. Sk. 5360. Sk. Yıldırım Beyazıt Cd. Burak Reis Cd. Abdi İpekçi Cd. Abdi İpekçi 5373. Sk. 5372. Sk. 5371. Sk. 5370. Sk. 5369. Sk. 5368. Sk. 5367. Sk. 5366. Sk. 5365. Sk. 5364/1. Sk. 5362. Sk. 5361. Sk. 5359. Sk. 5358/2. Sk. 5358/1. Sk. 5358. Sk. 5357/1. Sk. 5357. Sk. 5356. Sk. 5351/1. Sk. 5186. Sk. 5185. Sk. 5184. Sk. 5182. Sk. 5179. Sk. 5178. Sk. 5177. Sk. 5176. Sk. )

Koşukavak

Karacaoğlan ( Otogar Kemalpaşa )

Yeşilova ( 4066/1. Sk. 4064. Sk. 4056. Sk. 4054/1. Sk. 4054. Sk. 4046. Sk. 4040. Sk. 4037. Sk. 4036. Sk. 4035. Sk. 4033/3. Sk. 4033/2. Sk. 4033/1. Sk. 4033. Sk. 4032. Sk. 4030. Sk. 4027/1. Sk. 4027. Sk. 4025. Sk. 4023. Sk. 4021/1. Sk. 4021. Sk. 4015. Sk. 4074/1. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3193219

Saip ( 3126 3109 3137 3111 3139 3108 3105 İzmir Cd. Nergis Sitesi Sk. 3133. Sk. 3110 3131 3116 3132 3103 3115 3118 3114 3112 3136 3107 3127 3120 3128 3129 3113 3106 3123 3142 3200 )

KEMALPAŞA / İZMİR

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3191933

Halilbeyli

KONAK / İZMİR

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3192841

Çınarlı ( Fatih Ankara Asfaltı 1587/1. Sk. 1583/1. Sk. ANKARA )

Çalışmalar Devam Ediyor…

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

19:30 - 19:45

Kesinti ID : 3192834

KONAK / İZMİR

Çınarlı ( Manas )

MENEMEN / İZMİR

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3193240

Camiikebir ( 313 Çanakkale Asfaltı Uluyol Mevki Yolu Thaem Tarımsal Eğitim Mrk. Girişi 1611 )

Çavuş

Yahşelli ( Eski Haykıran Yolu Sk. )

Doğa

Musabey ( Eski Gediz Mevki Yolu 1610/1 1610 TAŞBURUN Menemen Maltepe Yolu Sokak )

Mermerli ( Kumtepe Mevki 1. Bağ Yolu Sk. Kumtepe Mevki 2. Yol Sk. Pekenti Yolu Sk. 1451 )

Planlandı

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3193242

MENEMEN / İZMİR

Mermerli

Doğa

Planlandı

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 15:00

Kesinti ID : 3193522

MENEMEN / İZMİR

Kesik ( 3038 Ümit Cd. 2001. Cd. 3003. Sk. 3007. Sk. 3011. Sk. 3014. Sk. 3016. Sk. 3018. Sk. 3019. Sk. 3020. Sk. 3021 3022. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3042. Sk. 3045. Sk. 3046. Sk. Maltepe Yolu Sk. Seyrek Yolu Sk. Ümit )

Musabey ( 300. Sk. 301. Sk. 302. Sk. 303. Sk. 304. Sk. 305. Sk. 306. Sk. 307. Sk. 308. Sk. 309. Sk. 310. Sk. 311. Sk. Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu )

Buruncuk ( 411. Sk. 410. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. )

Yıldırım ( 35/9 29/1 29/1 Sk. 35/9 Sk. Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. 35/9 SK. 35/9 Sokak 35. Sk. İzmir Çanakkale Asfaltı )

Camiikebir

ÖDEMİŞ / İZMİR

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:00

Kesinti ID : 3193296

Karakova ( Karakova Köyü İç Yolu )

TİRE / İZMİR

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3191977

Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler )

TORBALI / İZMİR

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3193174

Yedi Eylül ( 5530. Sk. 5520. Sk. 5538 5537. 5541. Sk. 5539. Sk. 5537. Sk. 5535. Sk. 5533 Sk. 5531. Sk. )

Çapak ( Philsa Cd. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

22Eylül 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:30

Kesinti ID : 3193173

TORBALI / İZMİR

İnönü ( YAVUZ SULTAN SELİM 170/1 Sk. 164. Sk. 160. Sk. 158/1. Sk. 156. Sk. 123 Sk. 119 Sk. Zeki Öztaş Cd. 113 )

Editör: Engin Keskin