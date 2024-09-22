İzmir'de 22 Eylül Pazar günü, sakin ve ılık bir hava bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, günün en yüksek sıcaklığı 29°C olacak ve öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 26°C'yi gösterirken, akşam saatlerine doğru sıcaklık 22°C'ye kadar düşecek.

Günün genelinde bulutlu bir hava etkili olacak, ancak akşam saatlerinde güneş kendini gösterecek. Nem oranı gün boyunca %36 ile %60 arasında değişecek, bu da hafif bir rahatlama sağlayacak.

Rüzgar ise özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracak. Gün içinde ortalama 18-19 km/s hızında esecek rüzgar, maksimum 33 km/s'ye kadar çıkabilir. Rüzgar yönü ise genellikle kuzeybatıdan olacak.

İzmir 5 günlük hava tahmini

İzmir’de bu pazar günü dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hafif rüzgar eşliğinde ılık bir hava beklentisi var. Akşam saatlerinde sıcaklık düşüşü ve artan nemle birlikte serin bir hava yaşanabilir.

Ayrıntılı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.