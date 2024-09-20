Avustralya'da bir akvaryumda anne babasının toplam ağırlığına eşit olan dokuz aylık kral penguen yavrusu ‘Pesto’ sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sea Life Melbourne Akvaryumu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dokuz aylık yavru Pesto’nun 22 kilogram ağırlığında olduğu ifade edildi. Anne ve babasının toplam ağırlığında olan Kral penguen yavrusu dünya çapında sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Açıklamada, Pesto’nun kendi ağırlığından 24 kilogram fazla balık yediğine dikkat çekildi. Küresel çevre örgütü Antarktika ve Güney Okyanusu Koalisyonu'na göre yetişkin kral penguenlerinin ağırlığı 9.5 kilogram ile 18 kilogram arasında değişiyor.

Kral penguen türü İmparator penguenlerinden sonra ikinci en büyük tür olarak kaydedildi.