Aydın’da 22 Nisan’da Didim, Söke ve 4 ilçede uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler açıklandı.
Aydın elektrik kesintisi 22 Nisan’da 6 ilçeyi etkileyecek
Aydem Elektrik Dağıtım (ADM), Aydın'ın Didim, Nazilli, Söke, Kuşadası, Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde 22 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler belirlenen mahallelerde uzun süreli olacak.
21 Nisan Salı günü kesinti yapılacak ilçeler ve saatleri
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
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Tarih: 22 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 15:00
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Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölge: Asma Mahallesi (Sarı Alan Sokak)
Didim'de elektrik kesintisi
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Tarih: 22 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 12:00
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Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler:
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Çamlık Mahallesi (406. Sk., 408. Sk., Yalı Cd., Yunus Cd., 405. Sk., 407. Sk.)
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Saat: 13:00 - 16:00
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Etkilenen Bölgeler:
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Efeler Mahallesi (1539. Sk., 1538. Sk., 1537. Sk., Adnan Menderes Blv. ve çevresi)
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Efeler'de elektrik kesintisi
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Tarih: 22 Nisan 2025
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Saat: 15:00 - 18:00
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Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Bölgeler:
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Kızılcabölük, Ovaeymir, Çiftlikköy, Işıklı, Kadıköy, Kardeşköy, Kızılcaköy, Kuyulu, Mimar Sinan, Osman Yozgatlı, Zeybek, Şevketiye, Merkez Bucağı Yeniköy, Çarıklar, Dağyeni, Kızılcagedik, Meşeli, Ömerbeyli, Turanlar, Balatçık, Selatin, Park, Yeni, Boydere, Çakırbeyli, Evsekler, Karacaören, Zeytinköy, Akmescit, Bağarcık, Bağcılar, Birci, Büyükdere, Çakmar, Çallı, Çeşmeköy, Cincin mahalleleri ve çevresi.
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Not: Kesinti süreleri çalışmaların durumuna göre değişebilir.
Kesintiden etkilenecek diğer ilçeler
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Nazilli: Kesinti programı ilerleyen saatlerde duyurulacak.
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Söke: Kesintinin detayları ADM Elektrik tarafından ayrıca ilan edilecek.
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Kuşadası: Belirli mahallelerde kısa süreli kesinti öngörülüyor.
İşte 22 Nisan Salı günü Aydın'daki elektrik kesintisinden etkilenecek ilçelerin tamamı
Bozdağan'da elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Asma Mh. ( Sarı Alan Sk. )
Didim'de elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Çamlık Mh. ( 406. Sk. 408. Sk. Yalı Cd. Yunus Cd. 405. Sk. 407. Sk. )
Didim'de elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Efeler Mh. ( 1539. Sk. 1538. Sk. 1537. Sk. 1536. Sk. 1535. Sk. Adnan Menderes Blv. 1544. Sk. 1534. Sk. 1532. Sk. 1519. Sk. 1356/1. Sk. 1611/1. Sk. 1631. Sk. 1544/1. Sk. 1539/1. Sk. 1537/1. Sk. 1531. Sk. 1531/1. Sk. 1533. Sk. İmbat Cd. Kalender Cd. 1555/1. Sk. 1554. Sk. Oruç Reis Cd. Batı Cd. 1611/4. Sk. 1547. Sk. 1545. Sk. 1543. Sk. 1542. Sk. 1540. Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:00 - 18:00
Kızılcabölük Mh. ( Kızılcabölük Merkez Sk. )
Ovaeymir Mh. ( 2. Sk. 4. Sk. Yeniköy 1. Cd. OVA YOLU 3. Sk. )
Çiftlikköy Mh.
Işıklı Mh. ( Zümrüt Cd. 1001. Sk. Güneybatı Otoyol Cd. Ekin Cd. Kültür Blv. Emek Cd. Fikri Hür Cd. 1051. Sk. 1049. Sk. 106. Sk. Dostluk Cd. 1052. Sk. 1047. Sk. 1044. Sk. 1015. Sk. 1013. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1037. Sk. 1040. Sk. 1053. Sk. 1033. Sk. 1039. Sk. 1043. Sk. Dsi Blv. İsmet Paşa Blv. Kuyulu Blv. Işıklı Sk. Işıklı Mücavir Sk. ışıklı mücavir sokak )
Kadıköy Mh. ( Kadıköy Sk. köy yolu ova yolu )
Kardeşköy Mh. ( İzmir Blv. Kazak Kahve Sk. 5011/1 Orta Sk. Yeni Sk. 4988 SK. Kanal Yolu Sk. 4996 Sk AŞAĞI 5033/1 )
Kızılcaköy Mh.
Kuyulu Mh. ( Kaymakçı Sk. Kavak Sk. KAVAK MÜCAVİR SK. Süleyman Demirel Blv. Şevketiye Blv. Şirin 1. Cd. Şirin 2. Cd. Kaymakçı Mücavir Sk. Kavak Mücavir Sk. 2536 Şirinevler 7. Sk. DSİ ŞİRİNEVLER 6 ŞİRİNEVLER 7 )
Mimar Sinan Mh. ( 2451. Sk. 5010. Sk. )
Osman Yozgatlı Mh.
Zeybek Mh. ( Güneydoğu Otoyol Cd. Işıklı Blv. Kadıköy Blv. 1534. Sk. 1567. Sk. )
Şevketiye Mh. ( Şevketiye Sk. )
Merkez Bucağı Yeniköy Mh. ( Yeniköy Blv. İzmir-Aydın Otoyolu Merkez Sk. 2731 SK. )
Çarıklar Mh. ( Çarıklar Sk. )
Dağyeni Mh. ( Asarcık Sk. Kovalan Mevkii Sk. DAĞYENİ DAĞYENİ ÇALIŞĞAN dağyeni dağyeni )
Kızılcagedik Mh. ( Kızılcagedik Sk. )
Meşeli Mh. ( Muhtar Ali Cengiz Sk. Yavuz Sk. Özdemir Sk. Altıntaş Sk. Atatürk Cd. )
Ömerbeyli Mh. ( İzmir Aydın Yolu Mezarlık Cd. Aksoy Sk. Coşkun Sk. Cihan Sk. Efe Sk. Erden Sk. Göçmen Sk. Kanarya Sk. Karaali Sk. Karaca Sk. Kızılkaya Sk. Küme Evleri Küçük Çk. Mızrak Sk. Sarışınkaya Sk. Savran Sk. Yavaş Sk. Yılmaz Sk. Çay Sk. Çırpıdağı Sk. İstasyon Cd. Şengül Sk. Şeyh Mehmet Sk. MTA Cd. )
Turanlar Mh. ( Söktaş Sk. )
Balatçık Mh.
Selatin Mh. ( koy yolu )
Park Mh.
Yeni Mh. ( 19 Mayıs Cd. Bahar Sk. Durmuş Terzioğlu Cd. Gediz Sk. Gül Sk. Kaya Sk. Levent Sk. Okul Sk. Park Cd. Salkım Sk. Serpil Sk. Tunç Sk. Yeni Cd. Yunus Emre Sk. Nergis Sk. )
Boydere Mh. ( Ova Sk. )
Çakırbeyli Mh. ( Çakırbeyli Yolu Çakırbeyli Merkez Sk. )
Evsekler Mh. ( Evsekler Merkez Sk. )
Karacaören Mh. ( Karacaören Köyü Yolu Aşağı Sk. Yukarı Sk. Ümmetler Sk. )
Zeytinköy Mh. ( Zeytinköy Merkez Sk. )
Akmescit Mh. ( Akmescit Merkez Sk. )
Bağarcık Mh. ( Bağarcık Sk. )
Bağcılar Mh. ( Bağcılar Köyü Merkez Sk. Güzel Beyler Sk. )
Birci Mh. ( Birci Merkez Sk. )
Büyükdere Mh. ( Koçarlı Yolu Büyükdere Merkez Sk. )
Çakmar Mh. ( Aydın Koçarlı Yolu Çakmak Köyü Merkez Sk. Atatürk Sk. )
Çallı Mh. ( Karakuz Sk. )
Çeşmeköy Mh. ( Çeşmeköy Köyü Yolu Sekgöl Sk. )
Cincin Mh. ( Deveci Köy Sk. Cincin Köyü Merkez Sk. Dağdibi Sk. Köprü Başı Sk. Ova 1. Sk. Bakacak Sk. Merkez Çukurköy Sk. Ova 2. Sk. )
Çulhalar Mh. ( Pınarcık Sk. Çulhalar Merkez Sk. 1355 )
Dedeköy Mh. ( 1724 Sk )
Dereköy Mh. ( Dereköy Merkez Sk. )
Esentepe Mh. ( Yayla Sk. )
Gaffarlar Mh. ( Yayla Evleri Sk. Gaffarlar Merkez Sk. )
Güdüşlü Mh. ( Güdüşlü Merkez Sk. )
Halilbeyli Mh. ( Halilbeyli Merkez Sk. )
Karaağaç Mh. ( Karaağaç Merkez Sk. )
Karadut Mh. ( Karadut Merkez Sk. )
Kızılkaya Mh. ( Kızılkaya Köyü Yolu Aşağıyayla Sk. Yukarı Yayla Sk. Yörükler Sk. )
Kullar Mh. ( Kullar Merkez Sk. )
Kuşlarbelen Mh. ( Kuşlarbelen Köyü Yolu Caferler Sk. Kozalan Sk. )
Mersinbelen Mh.
Şahinciler Mh. ( Şahinciler Merkez Sk. )
Sapalan Mh. ( Sapalan Merkez Sk. )
Satılar Mh. ( Satılar Merkez Sk. )
Şenköy Mh. ( Şenköy Merkez Sk. )
Sobuca Mh. ( Sobuca Merkez Sk. Sobuca Köyü Yolu )
Taşköy Mh. ( Taşköy Merkez Sk. )
Tekeli Mh. ( Tekeli Merkez Sk. )
Tığıllar Mh. ( Tığıllar Sk. )
Timinciler Mh. ( Timinciler Merkez Sk. )
Yağcıdere Mh. ( Yağcıdere Merkez Sk. )
Adnan Menderes Mh. ( Anıl Sk. Arpacılar Cd. Bayrak Sk. Cami Sk. Defne Sk. Gülbay Sk. Hüseyin Sözer Cd. Kardelen Sk. Kardeş Sk. Kartal Sk. Nilüfer Sk. Onur Sk. Palmiye Sk. Papatya Sk. Tuna Sk. Türkmen Sk. Zafer Sk. Zeytin Sk. Çınar Sk. İlbay Sk. İlhanlı Cd. İstiklal Sk. Çulhalar Cd. Kazançlı Sk. Leylak Sk. )
Atatürk Mh. ( Karanfil Sk. Manolya Sk. Menekşe Sk. Sultan Sk. Sümbül Sk. Yasemin Sk. Zümrüt Sk. Şehit Er Barış Uçar Cd. )
Orta Mh. ( Aydın Sk. Bağarası Cd. Ceylan Sk. Gümüş Sk. Güneş Sk. Irmak Sk. Pala Sk. Pamuk Sk. Çam Sk. İncirliova Cd. İşlek Sk. Dicle Sk. Doğan Sk. Hisar Sk. Hürriyet Cd. Kocababa Cd. Kurtuluş Sk. Çiğdem Sk. Cumhuriyet Meydanı Garaj İçi Meydanı )
Gündoğan Mh. ( Akyol Sk. Bahçe Sk. Barış Sk. Deniz Sk. Gelincik Sk. Gündoğan Cd. Halilbeyli Cd. Karadut Sk. Lale Sk. Pınar Sk. Selvi Sk. Tepe Sk. Yıldız Sk. İnci Sk. Şahin Sk. Çine Cd. )
Akçeşme Mh. ( Akçeşme Sk. merkez )
Arpadere Mh. ( Arpadere Sk. )
Arzular Mh. ( Arzular Sk. )
Eğrek Mh. ( Eğrek Sk. Çay Kenarı Sk. )
Erbeyli Mh. ( Cumhuriyet Cd. Asfalt Kenarı Cd. Cumhuriyet 4. Sk. Cumhuriyet 5. Sk. Cumhuriyet 6. Sk. Cumhuriyet 7. Sk. Cumhuriyet 8. Sk. Cumhuriyet 11. Sk. Cumhuriyet 9. Sk. Cumhuriyet 10. Sk. İstasyon 2. Sk. İstasyon 3. Sk. İstasyon 1. Sk. Namık Kemal Cd. 3825 SOKAK ATATÜRK )
Gerenkova Mh. ( 5103 Sk. Köy Yolu )
Hacıaliobası Mh.
Hamitler Mh. ( Hamitler Sk. )
İsafakılar Mh. ( İsafakılar Sk. )
Karabağ Mh.
Palamutköy Mh. ( Palamutköy Sk. )
Sınırteke Mh. ( Kanal Sınırteke Küme Evleri Eski Aydın İzmir 2. Sk. KÖKLÜK MEVKİİ )
Yazıdere Mh. ( Yazıdere Sk. )
Hürriyet Mh.
Meriçler Mh. ( Meriçler Sk. )
Söke'de elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kemalpaşa Mh.
Caferli Mh. ( 5407. Sk. 5412. Sk. )
Davutlar Mh. ( Zengin Sk. )
Ağaçlı Mh. ( AĞAÇLI Ağaçlı Sk. )
Yenikent Mh. ( Kuşadası Yolu Solu Küme Evleri )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 13:00
Karaova Mh. ( Cumhuriyet Sitesi Küme Evleri Evin Sitesi Küme Evleri Adayakası Küme Evleri Yıldızlıevler Sitesi Küme Evleri Gözdekent Sitesi Küme Evleri Karaova 1. Sk. Karaova Sk. Mustafa Birden Sk. Önder Sitesi Küme Evleri Belde Sitesi Küme Evleri Did-Ku Sitesi Küme Evleri )
Söke'de elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Bağarası Mh. ( 40. Küme Evleri 73. Küme Evleri )
Nazilli'de elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Bereketli Mh. ( Denizli Aydın Yolu BEREKETLİ KÖYÜ İÇ YOLU BEREKETLİ SOK. Bereketli Sk. )
Arslanlı Mh. ( Cumhuriyet Bahçe Evleri Küme Evleri )
Sevindikli Mh. ( Sevindikli Sk. )
Güzelköy Mh. ( Güzelköy Sk. )
Durasıllı Mh. ( Durasıllı Sk. )
Didim'de elektrik kesintisi
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Ak - Yeniköy Mh. ( 1199. Sk. 1198. Sk. 1197. Sk. 1195. Sk. 1193. Sk. 1191. Sk. 1309. Sk. 1310. Sk. Kırgızistan Cd. Duşanbe Cd. Astana Cd. 1227. Sk. )
Planlandı
22Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Ak - Yeniköy Mh. ( Necmettin Erbakan Cd. 1338. Sk. 1389. Sk. 1435. Sk. 1426. Sk. Kırgızistan Cd. Astana Cd. 1342. Sk. 1341. Sk. 1340. Sk. 1339. Sk. 1337. Sk. 1317. Sk. 1315. Sk. )