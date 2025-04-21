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Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Söke: Kesintinin detayları ADM Elektrik tarafından ayrıca ilan edilecek.

Not: Kesinti süreleri çalışmaların durumuna göre değişebilir.

Kızılcabölük, Ovaeymir, Çiftlikköy, Işıklı, Kadıköy, Kardeşköy, Kızılcaköy, Kuyulu, Mimar Sinan, Osman Yozgatlı, Zeybek, Şevketiye, Merkez Bucağı Yeniköy, Çarıklar, Dağyeni, Kızılcagedik, Meşeli, Ömerbeyli, Turanlar, Balatçık, Selatin, Park, Yeni, Boydere, Çakırbeyli, Evsekler, Karacaören, Zeytinköy, Akmescit, Bağarcık, Bağcılar, Birci, Büyükdere, Çakmar, Çallı, Çeşmeköy, Cincin mahalleleri ve çevresi.

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Efeler Mahallesi (1539. Sk., 1538. Sk., 1537. Sk., Adnan Menderes Blv. ve çevresi)

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çalışma Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydem Elektrik Dağıtım (ADM), Aydın'ın Didim, Nazilli, Söke, Kuşadası, Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde 22 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler belirlenen mahallelerde uzun süreli olacak.

Aydın’da 22 Nisan’da Didim, Söke ve 4 ilçede uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saatler açıklandı.

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