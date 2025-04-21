Torbalı’da geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliği, bu yıl 17’nci kez Özbey Mahallesi’nde düzenlendi. Torbalı Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında organize ettiği şenlikte gökyüzü rengarenk uçurtmalarla doldu. Etkinlikte 5 bin uçurtma çocuklara ücretsiz dağıtıldı.

Torbalı’da uçurtmalar gökyüzünü süsledi

Torbalı Belediyesi’nin düzenlediği 17. Geleneksel Uçurtma Şenliği, Özbey Mahallesi’nde bulunan etkinlik alanında gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanını dolduran aileler, çocuklarıyla birlikte doğada keyifli anlar yaşadı.

Yüz boyama stantları, şişme oyun alanları ve çeşitli ikramlarla renklenen organizasyona on binlerce kişi katıldı. Etkinlik boyunca çocuklara 5 bin uçurtma ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yarışmalar ve eğlenceli etkinlikler büyük ilgi gördü

Etkinlikte, yaş kategorilerine göre uçurtma yarışmaları düzenlendi. Katılımcılar kendi yaptıkları uçurtmalarla yarışmalara katıldı. Dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

Torbalı Belediyesi ayrıca, gün boyu müzik yayını, yüz boyama, balon gösterileri ve geleneksel oyunlarla çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Başkan Demir: “Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, etkinlik alanında çocuklarla yakından ilgilendi. Etkinlik sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çocuklarımızın doyasıya eğlendiği, gülücüklerin havada uçuştuğu 17. Geleneksel Uçurtma Şenliğimizde bir araya geldik. Birbirinden keyifli etkinliklerle dolu, hem çocuklarımızın hem de ailelerinin unutulmaz anlar yaşadığı şenliğimiz bu yıl da rengarenk geçti. Her şey çocuklarımızın tebessüm etmesi için.”