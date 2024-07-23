22 Temmuz 2024 itibarıyla vizyona girecek yerli ve yabancı filmler, sinema salonlarını şenlendirecek. Komedi, aksiyon, dram ve bilim kurgu türlerinde zengin seçenekler sunan bu yapımlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

1. Son Ayin:

Karanlık sırlarla dolu bir kasabada kayıp kızlarını bulmaya çalışan ailenin çaresiz mücadelesi.

2. Kasırgalar:

Deneysel bir hava durumu uyarı sistemini test etmek amacıyla hayatlarını riske atan bir çift fırtına avcısını konu alan 1996 yapımı "Twister" filminin bir yeniden çevirimi.

3. MaXXXine:

1980lerin Hollywood'unda yetişkin film yıldızı olan ve oyuncu olma hayaliyle tutuşan Maxine Minx (Mia Goth), sonunda büyük şansını yakalar. Fakat gizemli bir katil Hollywood yıldızlarını takip eder ve Maxine'in kirli geçmişini ortaya çıkarma riski doğar.

4. Çılgın Hırsız 4:

"Çılgın Hırsız"serisinin dördüncü filmi; Gru ailesinin en yeni üyesi Gru Jr.'ı kucaklarına almalarıyla başlıyor. Yeni düşmanları Maxime Le Mal ve onun çekici fakat tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya gelince Gru ailesi, kaçmak zorunda kalır.

5. Ters Yüz 2:

"Ters Yüz" filminin devam filmi olan bu yapımda yine Riley karakterine eşlik ederken, ergenlik yıllarına giriş yapan genç karakterin yeni duyguları keşfetmesine tanık olacağız.

6. Siccin 7:

Kemal (Serkan Atar), çocuk dilenci mafyası ile “kanlı bir pazarlık” yapar ve doktorluğu bırakıp ailesi ile kaçıp amcasının konağına taşınmak zorunda kalır. Küçük kızı Rüya’yı hastalığından kurtarmak için bulaştığı karanlık sır, alzheimer hastası olan annesi Lale’nin zihninin karanlığıyla birleşir ve taşındıkları konak paranormal bir kabuslar labirenti hâline gelir.