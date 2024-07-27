2002 yılında vatani görevini yapmakta olan Er Tayfun Solmaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle terhis edildi. 22 yıl süren hukuki mücadele sonucunda, nihayet gazilik unvanına kavuştu.

Solmaz, askerlik yaptığı Gaziemir’de göğüs ağrısı, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı şikayetleriyle revire başvurdu. Yapılan müdahaleler sonrası hastaneye sevk edilen Solmaz’a, "menenjit" tanısı konuldu. Tedavisinin ardından "askerliğe elverişli değildir" raporu verilerek terhis edildi.

Tedavi sürecinde kısmi felçlik geçiren Solmaz, askerliğe elverişli olmadığı raporunu aldıktan sonra gazilik unvanı için hukuk mücadelesi başlattı. Avukatı Mehmet Azar, Solmaz’ın beyin zarının iltihaplanması ve tüberküloz mikrobunun etkileri nedeniyle iki ayağında kısmi felçlik yaşadığını belirtti. SGK'nın taleplerini reddetmesi üzerine, Solmaz ve avukatı Ankara 25. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, Solmaz'ın yaşadığı rahatsızlığın askerliğin etkisi altında gerçekleştiğine hükmetti ve SGK'nin maluliyet değerlendirmesi yapması gerektiğine karar verdi. Sonuç olarak, Solmaz'a vazife malullüğü aylığı bağlandı ve gazilik haklarından faydalanmaya başladı.

Solmaz, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: “Askerliğe elverişli değildir raporu aldıktan sonra hep gazi olma umuduyla yaşadım. Hukuki mücadele başlattık ve nihayet gazi nişanını almaya hak kazandım. Bu gururla yaşamaya devam ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin.”

Avukat Mehmet Azar’dan açıklama

Azar, müvekkilinin askerliğe elverişli olmadığını belirten raporla terhis edildiğini, SGK'nin talepleri kabul etmemesi nedeniyle 22 yıl süren bir mücadele yürütmek zorunda kaldığını ifade etti. “Müvekkilim, askerliğe elverişli değil raporu aldıktan sonra ciddi sağlık sorunları yaşadı. Mahkeme, Solmaz’ın maluliyet durumunu askerliğin etkisi altında değerlendirdi ve SGK’nin haklarını tanıması gerektiğine karar verdi. Artık Solmaz, devletimizin himayesinde gazilik haklarını kullanacak ve onurla taşıyacaktır,” dedi.