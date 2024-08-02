Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda altıncı gün sona erdi. Altı günün sonunda Türkiye 1 gümüş, 1 bronz madalya alarak sıralamada 35 numarada bulunuyor. Gümüş madalya, Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'den oluşan atıcılık karma milli takımı, 10 metre havalı tabanca kategorisindeki başarısıyla geldi. Bronz madalya ise Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ın oluşturduğu Türkiye'nin Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan geldi.
Peki 1 Ağustos'ta milli sporcularımız nasıl sonuçlar aldı?
Okçuluk
- Elif Berra Gökkır: Kadınlar bireysel son 32 turunda İran'dan Mobina Fallah'ı 6-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
- Ulaş Berkim Tümer: Erkekler son 32 turunda Hollanda'dan Steve Wijler'i 6-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.
- Muhammed Abdullah Yıldırmış: Erkekler bireysel ilk turda ABD'den Brady Ellison'a 6-2 yenildi.
Yelken
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Ecem Güzel: ILCA 6 kategorisinde ilk yarışı 9. sırada tamamladı, ikinci yarış olumsuz koşullar nedeniyle yarına ertelendi.
- Merve Vatan: On ikinci yarışı 14, on üçüncü yarışı 21 ve on dördüncü yarışı 18. sırada tamamladı.
- Yiğit Yalçın Çitak: ILCA 7 kategorisinde ilk yarışı 18, ikinci yarışı 13. sırada bitirdi.
Boks
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Busenaz Sürmeneli: Kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Hatice Akbaş: Kadınlar 54kg çeyrek finalinde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.
- Buse Naz Çakıroğlu: Kadınlar 50kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Yüzme
- Kadınlar 4x200 Metre Serbest Bayrak Takımı (Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin): 8.05.18'lik dereceyle genel sıralamada 16. olarak elendi.
- Berke Saka: Erkekler 200m bireysel karışıkta serisini 2.01.99'luk dereceyle 4. sırada bitirdi, genel sıralamada 17. oldu.
Atletizm
- Meryem Bekmez: Kadınlar 20km yürüyüşte 40. sırada yer aldı.
- Salih Korkmaz: Erkekler 20km yürüyüşte 45. sırada yer aldı.
Voleybol
- Türkiye: Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.