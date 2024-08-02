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Peki 1 Ağustos 'ta milli sporcularımız nasıl sonuçlar aldı?

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları 'nda altıncı gün sona erdi. Altı günün sonunda Türkiye 1 gümüş, 1 bronz madalya alarak sıralamada 35 numarada bulunuyor. Gümüş madalya, Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'den oluşan atıcılık karma milli takımı, 10 metre havalı tabanca kategorisindeki başarısıyla geldi. Bronz madalya ise Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ın oluşturduğu Türkiye'nin Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımı'ndan geldi.

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