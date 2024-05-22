Koç Burcu ; İkili ilişkilerinizde sonuca varabileceğiniz bir gün. Ani öfke patlamalarınız olabilir. Dava konularınız varsa bununla ilgili sonuçlar alabilirsiniz.

Boğa Burcu ; Maddi konularda şanslı günlerdesiniz. Ancak ikili ilişkilere biraz dikkat geçmişe takılabilirsiniz.

İkizler Burcu ; İyi ki doğunuz sevgili ikizler, Sizin şanslı günleriniz başlıyor. Artık nefes alma dönemi özellikle ilişkiler ve maddi konularda şans sizden yana.

Yengeç Burcu ; Sosyal çevreye dikkat herkesle iş yapılmaz arkadaşlarınızı seviyor olabilirsiniz ama onlara güvenmek ne kadar doğru teraziden geçirmeniz gerekiyor.

Aslan Burcu ; Sağlık konularına biraz önem vermeli ihmal etmemelisiniz. Ayrıca aile ve taşınma konularınız gündeminizi yorabilir. Kendi kararlarınızı en derin araştırmalar yaptıktan sonra vermelisiniz.

Başak Burcu ; Kariyer basamaklarını teker teker çıkıyorsunuz. Maddi kazanımlarda şans enerjisi yüksek ayrıntılara takılmadan zirveye doğru ilerlemeye bakın yolunuz açık ve başarı sizde.

Terazi Burcu ; Biraz dengenizi şaşırmış olabilirsiniz. Özellik maddi açıdan fazla harcamalar yapmış olabilirsiniz. Maddi alanda dengeye gelmelisiniz. Bu durum özel hayatınızı da tetikliyor.

Akrep Burcu ; Geçmişi sorgulamaktan anı yaşamayı kaçırıyor olabilirsiniz. Evet hiçbişeyi unutmazsınız ama geleceğinizi şekillendirmeye geç kalıyorsunuz ve anı yaşayamıyorsunuz.

Yay Burcu ; Kendinizi sıkıştırılmış hissedebilirsiniz. Biraz daha sabretmelisiniz mayıs sonuna doğru büyük rahatlama yaşayacaksınız. Bekarlar aradığı ilişkiyi bulacaklar.

Oğlak Burcu ; Sağlınıza çok dikkat etmelisiniz. Günlük çalışma hayatınızda şanslar ve başarılar söz konusu.

Kova Burcu ; Ailenize karşı hassas ve alıngan tavırlar sergileyebilirsiniz. Spora ve diyete başlamak için harika bir zaman sizin için.

Balık Burcu ; Ailenizde beklenmedik hediyeler alabilirsiniz. Ailenize odaklandığınız ve onlarla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.