23 Ağustos 2024 Cuma günü itibarıyla döviz ve altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve ekonomik göstergeler doğrultusunda döviz kurları ve altın fiyatları anlık olarak değişim gösteriyor. Döviz ve altın fiyatları üzerindeki dalgalanmalar, yatırım kararları ve ekonomik beklentiler üzerinde önemli bir etkiye sahip. Peki, bugün 1 dolar kaç TL? Euro, sterlin ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne durumda? İşte güncel döviz kuru ve altın fiyatları...

Güncel döviz kurları (23 Ağustos 2024)

ABD Doları: 33,96 TL (Alış) - 33,96 TL (Satış)

33,96 TL (Alış) - 33,96 TL (Satış) Euro: 37,81 TL (Alış) - 37,84 TL (Satış)

37,81 TL (Alış) - 37,84 TL (Satış) Sterlin: 44,49 TL (Alış) - 44,72 TL (Satış)

Yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar için dolar, euro ve sterlin kurlarındaki son durum büyük bir merak konusu. Özellikle dövizle borçlananlar, ihracatçılar ve ithalatçılar bu kurları yakından takip ediyor. 23 Ağustos itibarıyla dolar kuru 33,96 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro 37,81 TL alış, 37,84 TL satış fiyatıyla dikkat çekerken, sterlin ise 44,49 TL alış ve 44,72 TL satış fiyatıyla piyasada işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları (23 Ağustos 2024)

Gram Altın: 2.716,06 TL (Alış) - 2.716,55 TL (Satış)

2.716,06 TL (Alış) - 2.716,55 TL (Satış) Çeyrek Altın: 4.503,00 TL (Alış) - 4.573,00 TL (Satış)

4.503,00 TL (Alış) - 4.573,00 TL (Satış) Yarım Altın: 9.033,00 TL (Alış) - 9.138,00 TL (Satış)

9.033,00 TL (Alış) - 9.138,00 TL (Satış) Tam Altın: 18.039,00 TL (Alış) - 18.220,00 TL (Satış)

18.039,00 TL (Alış) - 18.220,00 TL (Satış) Cumhuriyet Altını: 18.401,00 TL (Alış) - 18.679,00 TL (Satış)

18.401,00 TL (Alış) - 18.679,00 TL (Satış) Ata Altın: 18.483,00 TL (Alış) - 18.695,00 TL (Satış)