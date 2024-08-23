Aydın'ın Germencik ilçesinde, 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı bir elektrik kesintisi yaşanacak. Aydem Elektrik (ADM) tarafından güncellenen bu çalışmalar, elektrik şebekesinin modernizasyonu ve daha güvenli, kesintisiz enerji sağlanması amacıyla yapılacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı saatler ve etkilenecek mahalleler aşağıdaki gibidir:

Kesintinin ayrıntıları

Kesinti tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi

24 Ağustos 2024 Cumartesi Kesinti saati: 10:30 - 13:30

10:30 - 13:30 Kesinti ID: 3076323

3076323 Çalışma nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenecek mahalleler

Ortaklar Mahallesi: Kartal Sokak Alparslan Türkeş Bulvarı Yağmur Sokak Kırkpınar Sokak Sanayi 5. Sokak Yaşar Doğu Sokak Özkan Sokak Özpınar Sokak İpek Sokak

Gümüşyeniköy Mahallesi: İzmir Söke Yolu

Naipli Mahallesi: Naipli Sokak



Elektrik kesintisi öncesinde alınabilecek önlemler

Elektrikli cihazların kontrolü: Elektrik kesintisinden önce, elektronik cihazlarınızı kapatın veya fişten çekin. Bu, kesinti sonrası oluşabilecek ani voltaj değişimlerinin cihazlarınıza zarar vermesini önler.

Elektrik kesintisinden önce, elektronik cihazlarınızı kapatın veya fişten çekin. Bu, kesinti sonrası oluşabilecek ani voltaj değişimlerinin cihazlarınıza zarar vermesini önler. Yedek güç kaynağı hazırlığı: Elektriğe bağımlı işlerinizi kesinti öncesinde tamamlayın veya yedek güç kaynağı kullanın. Özellikle bilgisayar ve telefon gibi cihazlar için taşınabilir şarj cihazlarını hazır bulundurun.

Elektriğe bağımlı işlerinizi kesinti öncesinde tamamlayın veya yedek güç kaynağı kullanın. Özellikle bilgisayar ve telefon gibi cihazlar için taşınabilir şarj cihazlarını hazır bulundurun. Aydınlatma için hazırlık: Elektrik kesintisi sırasında kullanılmak üzere el feneri, mum veya şarj edilebilir aydınlatma cihazlarını kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.

Elektrik kesintisi sırasında kullanılmak üzere el feneri, mum veya şarj edilebilir aydınlatma cihazlarını kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun. Gıda güvenliği: Buzdolabındaki gıdaların bozulmaması için, buzdolabını ve derin dondurucuyu mümkün olduğunca az açmaya özen gösterin. Kesinti süresince bu cihazların kapalı kalması, içerisindeki soğuk havanın korunmasına yardımcı olur.

Buzdolabındaki gıdaların bozulmaması için, buzdolabını ve derin dondurucuyu mümkün olduğunca az açmaya özen gösterin. Kesinti süresince bu cihazların kapalı kalması, içerisindeki soğuk havanın korunmasına yardımcı olur. Önceden planlama: Elektrik kesintisinden etkilenebilecek işleriniz varsa, bu işlemleri kesinti saatlerinden önce tamamlamaya çalışın. Ayrıca, kesinti sırasında elektrik gerektiren acil bir durum yaşanması ihtimaline karşı acil durum planı oluşturun.

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