İzmir'de 23 Ağustos Cuma günü 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
Çırpı Cami
Mektep
İbrahimçavuş
BERGAMA / İZMİR
Saat : 2:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dağıstan ( DAĞISTAN )
Yukarıkırıklar ( Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu )
Üçtepe ( Üçtepe Köyü İç Yolu )
Sağancı
Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )
Paşaköy ( Paşaköy Köyü İç Yolu )
Örenli ( ÖRENLİ Örenli Köyü İç Yolu )
Kurtuluş ( Göçbeyli Yolu Akhisar Bergama Yolu )
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 10:30 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurudere ( İÇMECE kurudere iç yol )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnkılap ( 504/1. Sk. 504/2. Sk. 515. Sk. CEMİL ŞEBOY 504 Sk. 504. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 16032. Sk. Atatürk Blv. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınyunus ( 5000 )
Ilıca ( 5057. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5063. Sk. 5067. Sk. 5074. Sk. 5073. Sk. 5059. Sk. )
Saat : 15:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ilıca ( 5060. Sk. 5064. Sk. 5063. Sk. 5059. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 2:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmetpaşa
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( Akçay Cd. )
Saat : 12:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atıfbey ( 2. Sk. )
Saat : 15:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( 695. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahar ( 2911. Sk. 2912. Sk. 2910. Sk. Eski İzmir Cd. 2922. Sk. 2921. Sk. )
General Asım Gündüz ( 5741/1. Sk. )
Çalıkuşu ( 3201/1. Sk. 3201. Sk. 3200. Sk. 3199. Sk. 3198. Sk. 3197. Sk. 3196. Sk. 3195. Sk. 3193. Sk. 3192. Sk. 3190. Sk. )
Bahçelievler ( Saim Çıkrıkçı Cd. Halide Edip Adıvar Cd. Ali Rıza Avni Blv. 510. Sk. 509/12. Sk. 509/11. Sk. 509/10. Sk. 502/3. Sk. 502/2. Sk. 501. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:30 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çanakçı
Aydoğdu ( DÜZOVA AYDOĞDU )
KINIK / İZMİR
Saat : 2:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yayakent ( CEVİZLİ GARAJ cumhuriyet yayakent araplı OSMANAĞA ÇİFTLİK BEŞİRLİ ARAPLI ESKİ DAĞISTAN YAYAKENT CUMHURİYET )
Sucahlı
Poyracık
Dündarlı ( Dağıstan Köyü İç Yolu )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bademalan
Dündarlı
Çiftlikköy ( Çiftlikköy )
Çanköy
Balaban ( TAŞ KÖPRÜ Balaban Köyü İç Yolu Balaban Köyü )
KONAK / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atilla ( 466. Sk. 471. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 485. Sk. 489. Sk. 495. Sk. 498. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( Ali Çetinkaya Talatpaşa Blv. )
Alsancak ( Ali Çetinkaya Blv. Cumhuriyet Blv. İrfan Boyuer Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( Plevne Blv. Ali Çetinkaya )
Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Ali Çetinkaya Blv. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Yzb. Şerafettin Bey Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1485. Sk. 1479. Sk. 1474. Sk. 1471. Sk. 1469. Sk. 1467. Sk. 1466. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Millet ( 2543. Sk. 2537. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamönü ( 21/1 )
Ataköy ( ılıpınar sokak ılıpınar 5623 sokak claros bulvarı 5620 5623 5621/1 sokak Taşaltı 5607/1 5602/1 sokak 5602/1 5621/6 5621/3 7302 sokak 4103/1. Sk. 5606/1. Sk. 5506. Sk. MUSTAFA KEMAL 5609. Sk. 5602 5602/1. Sk. 5621/5 Taşaltı Küme evleri sokak çapar )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mermerli ( BÜLENT ECEVİT 1413/1. Sk. 1401. Sk. ZİYA GÖKALP )
Saat : 12:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mermerli ( Şehit Selçuk Gökmen Cd. )
Saat : 15:30 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mermerli ( Eski Haykıran Yolu Sk. )
Kasımpaşa ( 1043 )
Saat : 9:15 - 12:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mermerli ( Şehit Aycan Aksoy Cd. 1504. Sk. SAVACI ZİYA GÖKALP )
Saat : 12:45 - 15:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet İnönü ( GAFFAR OKKAN 80.YIL )
Saat : 15:45 - 18:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
30 Ağustos ( 3. Cd. 7112. Sk. Site İci Yolu 4. Cd. )
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenikale ( Fırat Sk. Dilmaç Sk. Burak Sk. Baran Sk. Aytaç Sefiloğlu Aytaç Abla Parkı İçi Yolu Altan Sk. Aktuğ Sk. İsmail Cem İsmail Cem Sk. Şair Eşref Sk. Şair Nedim Sk. Şehit Kubilay Sk. Şehit Onur Akarsuı Sk. Deniz Sk. İlker Sk. Ümit Yaşar Sk. Öğretmen Zakir Karataş Sk. Öğretmen Zakir Karataş Özdemir Sk. Ömür Sk. Çeltek Sk. Çakırcalı Sk. Zafer Sk. Yıldıran Sk. Yayla Sk. Utku Sk. Taylan Sk. Sütçüler Cd. Sema Sk. Mustafa Kemal Sahil Mithatpaşa Cd. Mehmet Seyfi Eraltay Sk. Korkmaz Sk. Kantarcı Sk. Kale Sk. Hıdıroğlu Sk. Gündüz Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Demirdere
Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )
Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )
Güney
SELÇUK / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsa Bey ( Selçuk-İzmir Yolu )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kırbaş
Arslanlar
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( BEKİR SAKARYA 1559. Sk. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 1601. Sk. 1568 Sk. )
Saat : 15:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( Atilla Sunar Cd. 3608. Sk. 3612. Sk. 3610. Sk. 3581. Sk. Doğan Bursalıoğlu Cd. )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alpkent ( 1018. Sk. Cemali Tuncer Blv. 1022. Sk. 1045. Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yağcılar ( 9001 9029 9026 YAĞCILAR KÖYÜ 9022. Sk. 9021 9020. Sk. 9019. Sk. 9018. Sk. 9017. Sk. 9016/1. Sk. 9016. Sk. 9014. Sk. 9013. Sk. 9012. Sk. 9007. Sk. 9006. Sk. 9005 9004. Sk. 9003. Sk. 9002. Sk. 9001 Sk. 9000. Sk. ÇEŞMEYANI ALTINKÖY )
Torasan
İçmeler ( 1146/4 1091 İtokent İç Yol Yağcılar Cd. Nuri Özbek Cd. 1146/3 1146/1 1093/1 1052. Sk. 1050. Sk. 1029/1. Sk. )