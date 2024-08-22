İzmir'de 23 Ağustos Cuma günü 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Havuzbaşı

Çırpı Cami

Mektep

İbrahimçavuş
 

BERGAMA / İZMİR

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dağıstan ( DAĞISTAN )

Yukarıkırıklar ( Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu )

Üçtepe ( Üçtepe Köyü İç Yolu )

Sağancı

Pireveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )

Paşaköy ( Paşaköy Köyü İç Yolu )

Örenli ( ÖRENLİ Örenli Köyü İç Yolu )

Kurtuluş ( Göçbeyli Yolu Akhisar Bergama Yolu )

 

BEYDAĞ / İZMİR

Saat : 10:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kurudere ( İÇMECE kurudere iç yol )

 

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnkılap ( 504/1. Sk. 504/2. Sk. 515. Sk. CEMİL ŞEBOY 504 Sk. 504. Sk. )

 

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alaçatı ( 16032. Sk. Atatürk Blv. )

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altınyunus ( 5000 )

Ilıca ( 5057. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5063. Sk. 5067. Sk. 5074. Sk. 5073. Sk. 5059. Sk. )

Saat : 15:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ilıca ( 5060. Sk. 5064. Sk. 5063. Sk. 5059. Sk. )

DİKİLİ / İZMİR

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsmetpaşa

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dokuz Eylül ( Akçay Cd. )

Saat : 12:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atıfbey ( 2. Sk. )

Saat : 15:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dokuz Eylül ( 695. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 2:00 - 2:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahar ( 2911. Sk. 2912. Sk. 2910. Sk. Eski İzmir Cd. 2922. Sk. 2921. Sk. )

General Asım Gündüz ( 5741/1. Sk. )

Çalıkuşu ( 3201/1. Sk. 3201. Sk. 3200. Sk. 3199. Sk. 3198. Sk. 3197. Sk. 3196. Sk. 3195. Sk. 3193. Sk. 3192. Sk. 3190. Sk. )

Bahçelievler ( Saim Çıkrıkçı Cd. Halide Edip Adıvar Cd. Ali Rıza Avni Blv. 510. Sk. 509/12. Sk. 509/11. Sk. 509/10. Sk. 502/3. Sk. 502/2. Sk. 501. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:30 - 10:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çanakçı

Aydoğdu ( DÜZOVA AYDOĞDU )

KINIK / İZMİR

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yayakent ( CEVİZLİ GARAJ cumhuriyet yayakent araplı OSMANAĞA ÇİFTLİK BEŞİRLİ ARAPLI ESKİ DAĞISTAN YAYAKENT CUMHURİYET )

Sucahlı

Poyracık

Dündarlı ( Dağıstan Köyü İç Yolu )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bademalan

Dündarlı

Çiftlikköy ( Çiftlikköy )

Çanköy

Balaban ( TAŞ KÖPRÜ Balaban Köyü İç Yolu Balaban Köyü )

KONAK / İZMİR

Saat : 2:00 - 2:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atilla ( 466. Sk. 471. Sk. 479. Sk. 480. Sk. 485. Sk. 489. Sk. 495. Sk. 498. Sk. )

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kültür ( Ali Çetinkaya Talatpaşa Blv. )

Alsancak ( Ali Çetinkaya Blv. Cumhuriyet Blv. İrfan Boyuer Sk. )

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kültür ( Plevne Blv. Ali Çetinkaya )

Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Ali Çetinkaya Blv. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Yzb. Şerafettin Bey Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1485. Sk. 1479. Sk. 1474. Sk. 1471. Sk. 1469. Sk. 1467. Sk. 1466. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Millet ( 2543. Sk. 2537. Sk. 2536. Sk. 2535. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamönü ( 21/1 )

Ataköy ( ılıpınar sokak ılıpınar 5623 sokak claros bulvarı 5620 5623 5621/1 sokak Taşaltı 5607/1 5602/1 sokak 5602/1 5621/6 5621/3 7302 sokak 4103/1. Sk. 5606/1. Sk. 5506. Sk. MUSTAFA KEMAL 5609. Sk. 5602 5602/1. Sk. 5621/5 Taşaltı Küme evleri sokak çapar )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mermerli ( BÜLENT ECEVİT 1413/1. Sk. 1401. Sk. ZİYA GÖKALP )

Saat : 12:30 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mermerli ( Şehit Selçuk Gökmen Cd. )

Saat : 15:30 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mermerli ( Eski Haykıran Yolu Sk. )

Kasımpaşa ( 1043 )

İzmir’de yağmur hasreti sona mı eriyor? Sıcaklıkların düşeceği açıklandı! İzmir’de yağmur hasreti sona mı eriyor? Sıcaklıkların düşeceği açıklandı!

Saat : 9:15 - 12:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mermerli ( Şehit Aycan Aksoy Cd. 1504. Sk. SAVACI ZİYA GÖKALP )

Saat : 12:45 - 15:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsmet İnönü ( GAFFAR OKKAN 80.YIL )

Saat : 15:45 - 18:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

30 Ağustos ( 3. Cd. 7112. Sk. Site İci Yolu 4. Cd. )

NARLIDERE / İZMİR

Saat : 1:00 - 1:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenikale ( Fırat Sk. Dilmaç Sk. Burak Sk. Baran Sk. Aytaç Sefiloğlu Aytaç Abla Parkı İçi Yolu Altan Sk. Aktuğ Sk. İsmail Cem İsmail Cem Sk. Şair Eşref Sk. Şair Nedim Sk. Şehit Kubilay Sk. Şehit Onur Akarsuı Sk. Deniz Sk. İlker Sk. Ümit Yaşar Sk. Öğretmen Zakir Karataş Sk. Öğretmen Zakir Karataş Özdemir Sk. Ömür Sk. Çeltek Sk. Çakırcalı Sk. Zafer Sk. Yıldıran Sk. Yayla Sk. Utku Sk. Taylan Sk. Sütçüler Cd. Sema Sk. Mustafa Kemal Sahil Mithatpaşa Cd. Mehmet Seyfi Eraltay Sk. Korkmaz Sk. Kantarcı Sk. Kale Sk. Hıdıroğlu Sk. Gündüz Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Demirdere

Küre ( KÜRE Küre Köyü Köşk Ödemiş Yolu KÜRE KÜME EVLERİ )

Küçükören ( başören KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ )

Güney

SELÇUK / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsa Bey ( Selçuk-İzmir Yolu )

TİRE / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarılar ( Sarılar Köyü )

Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kırbaş

Arslanlar

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk ( BEKİR SAKARYA 1559. Sk. )

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk ( 1601. Sk. 1568 Sk. )

Saat : 15:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muratbey ( Atilla Sunar Cd. 3608. Sk. 3612. Sk. 3610. Sk. 3581. Sk. Doğan Bursalıoğlu Cd. )

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alpkent ( 1018. Sk. Cemali Tuncer Blv. 1022. Sk. 1045. Sk. )

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yağcılar ( 9001 9029 9026 YAĞCILAR KÖYÜ 9022. Sk. 9021 9020. Sk. 9019. Sk. 9018. Sk. 9017. Sk. 9016/1. Sk. 9016. Sk. 9014. Sk. 9013. Sk. 9012. Sk. 9007. Sk. 9006. Sk. 9005 9004. Sk. 9003. Sk. 9002. Sk. 9001 Sk. 9000. Sk. ÇEŞMEYANI ALTINKÖY )

Torasan

İçmeler ( 1146/4 1091 İtokent İç Yol Yağcılar Cd. Nuri Özbek Cd. 1146/3 1146/1 1093/1 1052. Sk. 1050. Sk. 1029/1. Sk. )

Editör: Engin Keskin