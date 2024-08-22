Ümmü Sultan Türbesi: Birgi'nin tarihi hazinesi

Birgi'de, Ödemiş ilçesinde yer alan Ümmü Sultan Türbesi, Aydınoğulları döneminden kalan en eski ve önemli yapılardan biridir. Aydınoğlu Mehmet Bey Cami'nin güneydoğusunda konumlanan bu türbe, tarihi ve mimari açıdan büyük bir öneme sahiptir. 1310 yılında Aydınoğlu Mehmet Bey’in kız kardeşi Sultan Şah için yaptırılan türbe, bölgenin tarihi dokusunu gözler önüne seriyor.

Tarihçe

Ümmü Sultan Türbesi, Anadolu'daki altıgen planlı türbelerin ilki olarak bilinir. Sultan Şah’ın vakfı olan medrese ile birlikte inşa edilen türbe, zamanla çevresindeki mezar taşları kaldırılarak hazireye dönüştürülmüştür. Ancak bu düzenlemelerde özgünlüğünü kaybeden türbenin çevresi, günümüzde pek çok değişiklik yaşamıştır.

Mimari özellikler

Türbenin mimarisi, dönemin sanatsal ve mühendislik becerilerini yansıtır. Yapının üzeri, kasnaksız ve basık bir kubbe ile örtülüdür. Türbenin dört cephesinde yuvarlak kemerli pencereler bulunur, bu pencereler yapı içine doğal ışık sağlar. Güney yönünde bir kapıdan girilen türbenin, günümüzde kuzey duvarındaki pencere kapatılmış ve burası sağır duvar haline getirilmiştir. Bu değişiklikler, türbenin iç mekanının eski özelliğini kaybetmesine neden olmuştur.

İç mekan ve çevre

Türbenin iç mekânı, basit ama etkileyici bir düzenlemeye sahiptir. Ziyaretçiler, türbenin iç kısmındaki eski taşlardan oluşan detayları görebilirler. Tarihi sürecinde çeşitli onarımlardan geçen türbe, orijinal mimari detaylarını kısmen korumaktadır. Türbenin çevresi, zamanla hazireye dönüştürülmüş ancak bu bölgedeki mezar taşları çevre düzenlemesi sırasında kaldırılmıştır.

Ziyaret için bilgiler

Ümmü Sultan Türbesi, hem tarih hem de mimari açıdan ilgi çekici bir noktadır. Tarihi yapılarla ilgilenen ziyaretçiler, bu türbenin benzersiz özelliklerini ve tarihini keşfetmek için Birgi'yi ziyaret edebilirler. Türbenin konumu, Aydınoğlu Mehmet Bey Cami'ne yakın olduğu için, caminin ziyaretinden sonra türbeyi görmek oldukça kolaydır.

Ümmü Sultan Türbesi'ne ulaşım

Ümmü Sultan Türbesi, İzmir iline bağlı Ödemiş ilçesinin Birgi mahallesinde yer alır. Bu tarihi yapı, Aydınoğlu Mehmet Bey Cami'nin güneydoğusunda bulunmaktadır. Birgi, İzmir şehir merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktadır.

Ulaşım yolu

İzmir'den araç ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden yola çıkarken, İzmir-Ödemiş Yolu (D550/E87)’nu takip edin.

Ödemiş ilçesine ulaştıktan sonra, Ödemiş-Birgi Yolu'na dönün.

Birgi'ye vardığınızda, yerel tabelalar yardımıyla türbenin ve Aydınoğlu Mehmet Bey Cami'nin yönünü takip edin. Toplu taşıma ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden Ödemiş'e otobüs seferleri bulunmaktadır. Bu otobüsler genellikle İzmir Otogarından kalkar.

Ödemiş'e vardıktan sonra, Birgi minibüsleri veya taksi ile Birgi'ye geçebilirsiniz.

Birgi'ye ulaştığınızda, Aydınoğlu Mehmet Bey Cami’ne doğru yönelerek türbeyi kolaylıkla bulabilirsiniz.

Adres: Ümmü Sultan Türbesi Birgi Mahallesi, Aydınoğlu Mehmet Bey Cami Sokak, Ödemiş, İzmir, Türkiye.

İpuçları

Türbeye gitmeden önce, yol durumu ve toplu taşıma seferleri hakkında bilgi almak için yerel ulaşım ofislerini veya interneti kontrol etmek faydalı olabilir.

Birgi mahallesindeki yerel halk, yön bulmanıza yardımcı olabilir ve çevredeki tarihi yapılar hakkında bilgi verebilir.