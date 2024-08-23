Gediz Elektrik, Manisa'nın çeşitli ilçelerinde 23 Ağustos Cuma günü kapsamlı elektrik kesintileri olacağını duyurdu. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Köprübaşı, Salihli, Şehzadeler ve Soma'da elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatlerde gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

Akhisar'da Elektrik Kesintisi

Kesinti Yapılacak Yerler : Medar, Seyit Ahmet, Sazoba (Sazoba Köyü İç Yolu), Akselendi

: Medar, Seyit Ahmet, Sazoba (Sazoba Köyü İç Yolu), Akselendi Kesinti Saati : 09:00 - 15:00

: 09:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alaşehir'de Elektrik Kesintisi

Kesinti Yapılacak Yerler : Tepeköy (Tepeköy Köyü İç Yolu, Tepeköy Sokak)

: Tepeköy (Tepeköy Köyü İç Yolu, Tepeköy Sokak) Kesinti Saati : 10:00 - 16:00

: 10:00 - 16:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gölmarmara'da Elektrik Kesintisi

Kesinti Yapılacak Yerler : Tiyenli

: Tiyenli Kesinti Saati : 09:00 - 15:00

: 09:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Köprübaşı'nda Elektrik Kesintisi

Kesinti Yapılacak Yerler : Kozaklı (Hacı Musalı), Kurtlar

: Kozaklı (Hacı Musalı), Kurtlar Kesinti Saati : 09:00 - 15:00

: 09:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Salihli'de Elektrik Kesintisi

Kesinti Yapılacak Yerler : Gökeyüp (Arazi Yolu)

: Gökeyüp (Arazi Yolu) Kesinti Saati : 09:00 - 15:00

: 09:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şehzadeler'de Elektrik Kesintisi

Kesinti Yapılacak Yerler : Selimşahlar (Akçan Sk., Selvi Sk., Pehlivan Sk., Çınar_1, Sümbül Sk.), Sancaklıçeşmebaşı (Sancaklıçeşmebaşı Cd.)

: Selimşahlar (Akçan Sk., Selvi Sk., Pehlivan Sk., Çınar_1, Sümbül Sk.), Sancaklıçeşmebaşı (Sancaklıçeşmebaşı Cd.) Kesinti Saati : 09:00 - 15:00

: 09:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Soma'da Elektrik Kesintisi

Kesinti Yapılacak Yerler : Cenkyeri (Uz Sk., Sümbül Sk., Site Sk., Selvi Sk., Sağlık Sk., Sakarya Sk., Pelit Sk., Nizamoğlu Sk., Manolya Sk., Madenci Sk., Kılıç Sk., Kubilay Sk., Karanfil Sk., Huzur Sokak, Gazi Sk., Fatih Sk., Dedebaşı Cd., Atatürk Cd., Aşağı Dere Caddesi), Avdan, Hamidiye Merkez (Çerkez Hamidiye Köyü İç Yolu, Baraj Sk.)

: Cenkyeri (Uz Sk., Sümbül Sk., Site Sk., Selvi Sk., Sağlık Sk., Sakarya Sk., Pelit Sk., Nizamoğlu Sk., Manolya Sk., Madenci Sk., Kılıç Sk., Kubilay Sk., Karanfil Sk., Huzur Sokak, Gazi Sk., Fatih Sk., Dedebaşı Cd., Atatürk Cd., Aşağı Dere Caddesi), Avdan, Hamidiye Merkez (Çerkez Hamidiye Köyü İç Yolu, Baraj Sk.) Kesinti Saati : 09:00 - 15:00

: 09:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Manisalıların elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgi almak ve gerekli tedbirleri almak için Gediz Elektrik'in resmi web sitesini ziyaret etmeleri öneriliyor.

Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.