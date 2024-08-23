İzmir'de 23 Ağustos Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 23 Ağustos'taki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BORNOVA YEŞİLÇAM 23.08.2024 saat 07:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ YENİ 22.08.2024 saat 16:45 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BADEMLİ 21.08.2024 saat 22:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KUVVETLİ, ANAFARTALAR, ZAFER, ATATÜRK, İNÖNÜ 22.08.2024 saat 21:55 ile 23.08.2024 saat 12:00 arasında yaklaşık 14 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, ÇAMLICA, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, MURSALLI, ÇOBANLAR 23.08.2024 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR ORHANLI 16.08.2024 saat 14:15 ile 17:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.