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23 Aralık 2024 tarihi itibarıyla İzmir'deki tramvay hatlarındaki duraklar ve sefer saatleri. Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Turuncu Hatlar üzerinde bulunan duraklar ve sefer sıklıkları aşağıda yer almaktadır.

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