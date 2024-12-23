Batman’ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen sekiz kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yolağzı Mahallesi'nde aynı aileden altı kişi ve misafirliğe giden iki kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Latif K. (29), Mehmet Salih K. (3), İbrahim K. (6), Yasemin K. (8), Alyenur K. (12), Meryem K. (9), Delal El H. (16) ve Selva Abdullah E. (58), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.