İzmir'de 23 Eylül Pazartesi günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3194069
Çakmaklı ( Nilüfer Sk. Palmiye Sk. Papatya Sk. Pınar Kümesi Sk. Sahil Cd. Sahil Yolu Cd. Sarmaşık Sk. Selman Sk. Akasya Sk. Atatürk Cd. Balkır Burak Reis Sk. ÇAKMAKLI LALE Gül Sk. Karacadağ Sk. Karanfil 2 Sk. Kardelen Sk. Kiraz Sk. Leylak Sk. Manolya Sk. Melisa Sk. Menekşe 4. Sk. Merdivenli Sk. ÇAKMAKLI NERGİZ YILMAZ 10/3 Sokak Çiçek Sk. Çamlık Sk. Zeytinlik Sk. Zambak Sk. 10/1 10/3 Yılmaz Sk. Yasemin Sk. Senakent Orkide Sk. 10/38 )
BERGAMA / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192044
Zeytindağ
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192106
Alhatlı ( Alhatlı Köyü İç Yolu Alhatlı Merkez )
BORNOVA / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21:00 - 21:15
Kesinti ID : 3192892
Kazımdirik
Erzene
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21:15 - 21:30
Kesinti ID : 3192896
BORNOVA / İZMİR
Yıldırım Beyazıt ( 5110. Sk. 5101. Sk. 5101/1. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5104. Sk. 5105. Sk. 5106. Sk. 5107. Sk. 5108. Sk. 5109. Sk. 5117. Sk. 5118. Sk. 5119. Sk. 5120. Sk. 5102 FATİH YILDIRIM BEYAZIT )
Barbaros ( Burak Reis 5201/1. Sk. 5205. Sk. )
Birlik ( 4207. Sk. 4208. Sk. 4209. Sk. 4213. Sk. 4222. Sk. 4223. Sk. 4224/1. Sk. 4226. Sk. 4228. Sk. 4233. Sk. 4233/2. Sk. 4236. Sk. 4236/1. Sk. 4237. Sk. 4239. Sk. 4243. Sk. 4245. Sk. 4255. Sk. 4255/1. Sk. 4263. Sk. )
Çınar ( 5003/2. Sk. Yıldırım Beyazıt )
Karacaoğlan
Koşukavak ( 4205. Sk. 4206. Sk. 4210. Sk. 4215. Sk. 4215/1. Sk. 4218. Sk. 4219. Sk. 4219/1. Sk. 4221. Sk. 4225. Sk. 4225/1. Sk. 4227. Sk. 4229. Sk. 4235. Sk. Kamil Tunca Blv. )
Rafet Paşa ( 5167. Sk. 5170. Sk. 5171. Sk. 5172. Sk. 5173. Sk. 5174/1. Sk. 5175. Sk. 5176. Sk. 5177. Sk. 5178. Sk. 5179. Sk. 5179/1. Sk. 5180. Sk. 5247. Sk. 5248. Sk. 5249. Sk. 5250. Sk. 5251. Sk. 5252. Sk. 5253. Sk. 5254. Sk. 5256. Sk. 5257. Sk. 5258. Sk. 5351/1. Sk. 5360. Sk. Burak Reis Cd. Yıldırım Beyazıt Cd. )
Tuna ( 5500/1. Sk. 5500/2. Sk. Fatih )
Yeşilova ( 4027. Sk. 4027/1. Sk. 4037. Sk. 4046. Sk. 4048. Sk. 4048/2. Sk. 4050. Sk. 4051. Sk. 4053. Sk. 4054. Sk. 4054/1. Sk. 4056. Sk. 4058. Sk. 4060. Sk. 4062. Sk. )
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21:30 - 21:45
Kesinti ID : 3192905
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan ( 6238. Sk. 6236/3. Sk. 6203. Sk. 6202. Sk. 6201. Sk. 6200. Sk. Park İçi Yolu 6244. Sk. 6241. Sk. 6240. Sk. 6239. Sk. 6237. Sk. 6236/2. Sk. 6236/1. Sk. 6236. Sk. 6235. Sk. 6221. Sk. 6220. Sk. 6219. Sk. 6218. Sk. 6217. Sk. 6216/1. Sk. 6216. Sk. 6215. Sk. 6214. Sk. 6212. Sk. 6211. Sk. 6210/2. Sk. 6209/6. Sk. 6209/5. Sk. 6209/4. Sk. 6209. Sk. 6208. Sk. 6207. Sk. 6206. Sk. 6205/1. Sk. 6205. Sk. 6204. Sk. 6203/1. Sk. )
Kazımdirik ( 352/1. Sk. 344. Sk. 343. Sk. 342/1. Sk. 342. Sk. 341. Sk. 353/1. Sk. 354. Sk. 355. Sk. 356. Sk. 357. Sk. 357/1. Sk. 357/2. Sk. 357/3. Sk. 358. Sk. 359. Sk. 360/1. Sk. 5070/1. Sk. 378 352. Sk. 303. Sk. 302. Sk. 301. Sk. 353. Sk. 340. Sk. 309. Sk. 308. Sk. 307. Sk. 306. Sk. 305. Sk. 303/1. Sk. 346. Sk. 345. Sk. 347. Sk. 348. Sk. 349. Sk. 350. Sk. 351. Sk. 351/1. Sk. )
Rafet Paşa ( 5037. Sk. 5038. Sk. 5039. Sk. 5040. Sk. 5042. Sk. 5051. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5072. Sk. 5075. Sk. 5079. Sk. 5078 )
Çınar
Yeşilova ( 4003. Sk. 4004/1. Sk. 4005. Sk. 4006. Sk. 4008. Sk. 4010. Sk. 4012. Sk. 4012/1. Sk. 4014. Sk. 4016 4016/1. Sk. 4026. Sk. 4029. Sk. 4032. Sk. 4032/1. Sk. 4032/5. Sk. 4032/6. Sk. 4034. Sk. 6213. Sk. 4029/1 Sk. 4032/3 4016/2 )
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 2:00
Kesinti ID : 3193235
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( Sanayi Cd. 297/1. Sk. 297/3. Sk. 298. Sk. 5003/1. Sk. Stadyum Metro İstasyonu Üniversite Üniversite Cd. )
Çınar ( 297. Sk. ÜNİVERSİTE 5003. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3193374
Boyalık ( 3253. Sk. 3200. Sk. 3202. Sk. 3203. Sk. 3207. Sk. 3208. Sk. 3209. Sk. 3210. Sk. 3211. Sk. 3213. Sk. 3216 Sk. 3216. Sk. 3217. Sk. 3221. Sk. 3222. Sk. 3223. Sk. 3224. Sk. 3225. Sk. 3227. Sk. 3227/1. Sk. 3228. Sk. 3229. Sk. 3230. Sk. 3231. Sk. 3232. Sk. 3233. Sk. 3235. Sk. 3237. Sk. 3237/1. Sk. 3238. Sk. 3239. Sk. 3240. Sk. 3246. Sk. 3247. Sk. 3248. Sk. 3249. Sk. 3250. Sk. 3252. Sk. 3254. Sk. 3424. Sk. 3256. Sk. 3255. Sk. 3187. Sk. 3197. Sk. 3199. Sk. )
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3193377
ÇEŞME / İZMİR
Boyalık ( 3259. Sk. 3187. Sk. 3200. Sk. 3240. Sk. 3242. Sk. 3243. Sk. 3244. Sk. 3245. Sk. 3246. Sk. 3247. Sk. 3258. Sk. 3260. Sk. 3261. Sk. 3262. Sk. )
Altınyunus ( 3415. Sk. 3215. Sk. 3400. Sk. 3401. Sk. 3402. Sk. 3411. Sk. 3412. Sk. 3418. Sk. 3419. Sk. 3420. Sk. 3421. Sk. 3423. Sk. 3424. Sk. Salman Apart Yazlık Villaları )
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3193378
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül ( 3301. Sk. 3272. Sk. 3070. Sk. 3014. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3193381
Küçük Çiğli ( 8786/6 8786/17 Anadolu 8786/7. Sk. 1671. Sk. 8784/1. Sk. 8785/1. Sk. 8786. Sk. 8786/1. Sk. 8786/14. Sk. 8786/16. Sk. )
Balatçık ( 8786/9 8950. Sk. 8960. Sk. 8960/1. Sk. 8960/2. Sk. 8961. Sk. 8962/1 8962. Sk. 8963. Sk. Park İçi Yolu 8960/4. SK 8960/3 MURAT KARAYALÇIN 8786/19. Sk. 8786/24. Sk. 8786/26. Sk. 8786/27. Sk. )
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3193385
ÇİĞLİ / İZMİR
Küçük Çiğli ( 8786/15. Sk. 8786/14. Sk. 8786/13. Sk. 8786/12. Sk. 8786/11. Sk. 8786. Sk. 8780/6. Sk. 8780/31. Sk. 8780/25. Sk. 8780/22. Sk. 8780/36 MURAT KARAYALÇIN 8786/6 8786/8. Sk. 8786/7. Sk. 8786/16. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192040
Çandarlı ( 172 Sk. 1087 Sk. 236 SK. 1004 Eyko 1 Denizköy Çandarlı Y. Eyko 105 Sk. Bimeyko 37 Bimeyko 36 Bimeyko 34 Bimeyko 30 BİMEYKO 28 Bimeyko 27 Bimeyko 26 Bimeyko 23 Bimeyko 21 Bimeyko 20 Bimeyko 18 BİMEYKO 17 Bimeyko 16 Bimeyko 14 Bimeyko 12 Bimeyko 10 Bimeyko 1 Bimeyko 74/1 Sk. Bimeyko 45 Sk. 1043 sk 214 1011 Sk. 165 SK 198 Sokak 226 Sokak 224 Sokak Bimeyko 32 Sk. 206 Sk. Bimeyko 3 Sk. Bimeyko 49 Sk. EYKO 41 SK. Eyko 81 Sk. BİMEYKO 66 189/1 Sk. 1065 Sk. 235 Sk. Mavikent 22 Sk. 1050 Sk. 230 Sk. mavikent 65 Bimeyko 44 S. 164 SK 229 Sk. 209 Sk. 173/1 Bimeyko 84 Sk. 222 SK 236 Sk Eyko 21/1 Sk. EYKO 109 SK. 164 SK. 171 Sk. 210 Sk. 173/2 SK. 164/1 Sk. 163 SK. 171/1 Sk. 225 BİMEYKO 39 SK 173/3 Sk. 226 Sk. MAVİKENT 53 230/1 BİMEYKO 82 204/1 MAVİKENT 86 228 MAVİKENT 43 1039 173 MAVİKENT 38 172 MAVİKENT 60 MAVİKENT 52 mavikent69 MAVİKENT 8 MAVİKENT 69 MAVİKENT 81 MAVİKENT 85 MAVİKENT 46 MAVİKENT 54 mavikent 38 MAVİKENT 39 MAVİKENT 30 MAVİKENT 41 BİMEYKO 43 BİMEYKO 37 Bimeyko 44 Sk. Denizköy Çandarlı Yolu Bimeyko 50 Sk. Bimeyko 52 Sokak Bimeyko Sk. Bimeyko 30 Sk. Bimeyko 24 Sk. Bimeyko 16 Sk. Bimeyko 8 Sk. BİMEYKO 34 Bimeyko 72 Sk Bimeyko 82 Sk. Eyko 76 Sk. Eyko 36 Sk. Eyko 37 Sk. 173 Sk. İLKYANKI 2 1062 1086 Sk. MAVİKENT 11 EYKO 25 228/3 MAVİKENT 68 MAVİKENT 79 MAVİKENT 76 MAVİKENT 71 MAVİKENT 62 MAVİKENT 66 MAVİKENT 70 MAVİKENT 75 MAVİKENT 72 BELDE KOOP 3 BİMEYKO 26 BİMEYKO 16 BİMEYKO 30 205/2 eyko 220 BİMEYKO 48 1049 219 221 BİMEYKO 74 BİMEYKO 80 206 213 176 1090 1086 İlkyankı Sitesi İlkyankı 5 İlkyankı 3 İlkyankı 2 İlkyankı 1 Çağlayan Çağdaşlar Sitesi Çağdaş İzmir Sitesi Bergama Asfaltı Cad. Çandarlı Küçük Sanayi Sitesi Çandarlı Dikili Yolu Çandarlı Belde Sitesi 168 Zambak Sk. Martı Sk. Manas Sk. Lise Sk. Köroğlu Cd. Körfez Sitesi Kardeş Villaları Sitesi Karanfil Sk. Hoca Ahmet Yesevi Sk. Habib Unan Sk. Gül Sk. FERHAT UYSAL Eyko Kooperatifi Eyko 83 Eyko 8 Eyko 6 Eyko 5 Eyko 47 Eyko 4 Eyko 39 Eyko 38 Eyko 37 Eyko 36 Eyko 34 Eyko 33 Eyko 32 Eyko 3 Eyko 29 EYKO 28 Eyko 27 EYKO 26 Eyko 24 Eyko 22 EYKO 21 Eyko 20 Eyko 2 EYKO 18 Eyko 16 Eyko 15 Eyko 127 Eyko 12 Eyko 117 Eyko 115 Eyko 111 EYKO 11 Eyko 109 Eyko 107 Eyko 100 Eyko 10 Evren Sk. Ege Mavikum Sitesi Dumlupınar Doğanköy Sitesi Denizyolu Cd. Yeni Dostlar Sitesi Turgut Reis 167 Tunçam Sitesi Tolgar Sitesi Talat Emmi Cd. Sümbül Sk. 1050 Sarıevler Sitesi Sanayi Cd. Rafet Kayakıran Sk. Piri Reis Pey-Ko Sitesi Papatya Sk. Papatya Evleri Palmiye Sk. Osman Pars Sk. Nergiz Meltemköy Tatil Sitesi Mavikum Bergama Asfaltı Belde Koop 5 Belde Koop 4 Belde Koop 2 Ara Yol Altınkent Sahil Sitesi Altınkent Alkoru Sitesi Akasya Sk. Abaykunanbay Cd. 234. Sk. 233. Sk. 232. Sk. 206/5. Sk. 206/1. Sk. 205/1. Sk. 204/1. Sk. 203. Sk. 185. Sk. 184/1. Sk. 181/2. Sk. 181. Sk. 174. Sk. 173. Sk. 172. Sk. 171. Sk. 165. Sk. 163/5. Sk. 163/4. Sk. 146. Sk. 14 Eylül Sk. 1091. Sk. 1088. Sk. 1063. Sk. 1060. Sk. 1059. Sk. 1058. Sk. 1055. Sk. 1054. Sk. 1053. Sk. 1052. Sk. 1051. Sk. 105. Sk. 1049. Sk. 1046. Sk. 1040. Sk. 1039. Sk. 1037. Sk. 102. Sk. 101. Sk. 1006. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1001. Sk. Denizkabuğu 3 Denizkabuğu 1 Deniz Sk. Burak Reis Bimeyko30 Bimeyko Sitesi Bimeyko 84 Bimeyko 82 Bimeyko 80 Bimeyko 8 Bimeyko 78 Bimeyko 76 Bimeyko 75 Bimeyko 69 Bimeyko 68 Bimeyko 64 Bimeyko 62 Bimeyko 61 Bimeyko 60 Bimeyko 6 Bimeyko 58 Bimeyko 54 Bimeyko 51 Bimeyko 5 Bimeyko 46 Bimeyko 44 Bimeyko 42 MAVİKENT 77 Bimeyko 38 MAVİKENT 27 MAVİKENT 7 MAVİKENT 36 MAVİKENT 47 MAVİKENT 4 MAVİKENT 12 MAVİKENT 48 MAVİKENT 1 MAVİKENT 10 MAVİKENT 63 MAVİKENT 64 MAVİKENT 84 Mavikent 78 Sk. Mavikent 82 Sk. MAVİKENT 73 MAVİKENT 31 Çağlayan Sk. 205 215 Sk. 214 Sk. )
Denizköy ( 27 DENİZKÖY 26/1 DENİZKÖY 21 Denizköy 13/1 Denizköy 12 Denizköy 11 Denizköy 10 Denizköy 1/1 Denizköy 3. Sk. 15. Sk. Gama 1 Gama Esyer Sitesi Esyer Denizköy Danışkent Denizköy Cumhuriyet Denizköy Atatürk Denizköy 8 Denizköy 7 Denizköy 6 Denizköy 5 Denizköy 4 Denizköy 37 Denizköy 3 Denizköy 23 Denizköy 22 Denizköy 20 Denizköy 2 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 DENİZKÖY 16 Denizköy 15 Denizköy 26 Sk. Denizköy 24 Sk. DENİZKÖY 15 DENİZKÖY 27 DEMİZKÖY 13 DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU Denizköy 3 Sk. )
Bademli
Yaylayurt ( Yaylayurt Yolu YAYLAYURT 1 Yaylayurt Cumhuriyet Yaylayurt 4 Yaylayurt 3 Yaylayurt 2 )
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192044
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı ( 194 Sk. Konunç 14 Sk. 196 Sk. 188 Sk. Asnur 10 Sk Konunç 5 Sk. Konunç 21 Sk. Bergama Cd. Comhuriyet Deniz Sk. 1000. Sk. 101. Sk. 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107 108. Sk. 109 110. Sk. 1109. Sk. 111. Sk. 112. Sk. 115. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 119. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 125. Sk. 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 139 Sk. 131 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 138. Sk. 14 Eylül Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 188 sokak 204/1 Sk. Yıldızkent Sk. Olgu 6 Sk. 144. Sk. 145. Sk. 146. Sk. 147. Sk. 148. Sk. 149. Sk. 150. Sk. 151. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 156. Sk. 157. Sk. 158. Sk. 159. Sk. 160. Sk. 161. Sk. 161/1. Sk. 172. Sk. 175. Sk. 181/2. Sk. 204. Sk. 206/1. Sk. Abaykunanbay Cd. Ara Sk. Ara Yol Ara Yol Avcı Sk. Ayyıldız Asnur 9 Sk. Bahçeli Sk. Bakırkuyu Cd. Barış Sk. Bergama Asfaltı Namık Kemal Cd. OKUL Orkide Sk. Orta Sk. Osman Pars Sk. Palmiye Sk. Postane Sk. Rafet Kayakıran Sk. Sahil Plajı Cd. Sanayi Cd. Selim Sk. 1050 Stadyum Cd. SUCUHAFIZ Tahirağa Sk. Taksim Sk. Talat Emmi Cd. Taşlı Cami Sk. Uzun Sk. Vali Şentürk Cd. Varyant Sk. Yeni Cd. Yeni Yol Derebaşı Sk. Dr. Alpyörük Sk. Ellema Sk. Erol Gençer Sk. Fazlı Güleç Sk. Fener Sk. FERHAT UYSAL Gazi Mehmet Aşık Sk. Gönendiş Sk. Güneş Sk. Hakkı Gültekin Sk. Hoca Ahmet Yesevi Sk. Hıdırağa Sk. Kale Sk. Kara Halil Paşa Cd. Kasım Türksava Sk. Kayalı Sk. Konunç 16 Konunç 17 Köroğlu Cd. Manas Sk. Yeni Yol Sk. Yeşil Sk. YURDAL TOKAT Yıldızkent Konutları Çakırağa Sk. Çambaşı Sk. Çandarlı Bahçeli Çandarlı Tatil Köyü Bergama Asfaltı Cad. Çilek Sk. İncirli Çeşme Sk. )
FOÇA / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3192949
Cumhuriyet ( 1126. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1131. Sk. 1137. Sk. Alanya Cd. TEKİN KİPÖZ İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU M.CELAL AKPOLAT CAD. 1101. Sk. 1102. Sk. 1110. Sk. 1123. Sk. BARBAROS Berkay Sk. Bodrum Cd. M. Celal Akpolat Cd. Yalova Cd. İ. Sefa Köse Reis Oğlu Cd. İstanbul Cd. NACİ AKSOYDAN CD. M.CELAL AKPOLAT NACİ AKSOYDAN )
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 14:30
Kesinti ID : 3192951
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Küme evleri kozbeyli KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜME EVLER Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi Kozbeyli Küme Evleri Kozbeyli Küme Evler KOZBEYLI KUME EVLER KIVILCIM KEMAL ANADOL )
Cumhuriyet ( İlkim Eylül Sk. BARBAROS )
GAZİEMİR / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3193333
Fatih ( 1179 Sanayi Cd. 1180. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3192008
Yüzbaşı Şerafettin ( 3940/1. Sk. 3940/2. Sk. 3940. Sk. 3938. Sk. 3961/1. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3193221
Mordoğan ( ATATÜRK 125 117 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. Fakülte Fatih İbrahim Gül 128 118 )
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 18:00
Kesinti ID : 3193328
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
KEMALPAŞA / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3193226
Sekiz Eylül ( 134/2 Kır Ovası Kümesi Küplücealtı Kirazlı Cd. Şehit Er İsa Türkmen Cd. 8 Eylül Öteyaka Sk. 134/1. Sk. 129. Sk. 123. Sk. 117. Sk. 116. Sk. 111. Sk. 110/1. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3193371
Karaburç ( Karaburç Koyu İç Yolu Karaburc Koyu İç Yolu ÇAMGEÇİDİ SARIYER KARABURÇ SINIRBAŞI BAĞARASI AKÇAPINAR KARABOĞAZ Çamgecidi )
Çayağzı ( SAKARYA )
KONAK / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
21:15 - 21:30
Kesinti ID : 3192896
Mersinli ( 1579. Sk. 1580/1. Sk. 2816. Sk. 1578. Sk. 2817 )
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 2:00
Kesinti ID : 3193235
KONAK / İZMİR
Çınarlı ( 1587. Sk. 1587/1. Sk. Fatih 1561 1577. Sk. 1580. Sk. )
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 9:00
Kesinti ID : 3193284
KONAK / İZMİR
Alsancak ( Yzb. Şerafettin Bey Sk. 1471. Sk. 1469. Sk. 1464. Sk. 1465. Sk. 1456. Sk. 1466. Sk. 1467. Sk. 1474. Sk. 1479. Sk. 1485. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 16:00
Kesinti ID : 3193247
Hıdırlık ( 2184 2183 2172/1. Sk. 2172. Sk. 2171. Sk. 2170/2. Sk. 2170/1. Sk. 2170. Sk. 2169. Sk. 2168. Sk. 2167. Sk. 2166. Sk. 2165. Sk. 2164. Sk. 2163/5. Sk. 2163/4. Sk. 2163/3. Sk. 2163/2. Sk. 2163/1. Sk. 2163. Sk. 2158. Sk. 2156. Sk. 2154. Sk. 2152/1. Sk. 2152. Sk. 2150/1. Sk. 2150. Sk. 2148. Sk. 2146. Sk. 2144/1. Sk. 2144. Sk. 2142. Sk. 2140/2 2140/1. Sk. 2140. Sk. 2138/1. Sk. 2138. Sk. 2136. Sk. 2134. Sk. 2132/5 2132/3. Sk. 2132/2. Sk. 2132/1. Sk. 2132. Sk. 2130/2. Sk. 2130. Sk. 2128. Sk. 2128 Sk. 2124/2. Sk. 2124/1. Sk. 2124. Sk. 2122/1. Sk. 2122. Sk. 2120/1. Sk. 2120. Sk. 2118/1. Sk. 2118. Sk. 2116/3. Sk. 2116/2. Sk. 2116. Sk. 2114. Sk. 2112. Sk. 2110. Sk. 2108/1. Sk. 2108. Sk. 2106/2. Sk. 2106/1. Sk. 2106. Sk. 2103/1. Sk. 2103. Sk. 2101/3. Sk. 2101/2. Sk. 2101. Sk. 2018. Sk. 2018 Sk. 100/10. Sk. 2186/10 2197/1 2172/9 2101/1 2199 2204 2137/2 2158 2188 2197 2192 2202 2184/3 2106 2195 2184/5 2206 2186/3 2186/5 2198 2184/2 2196 2193 2186/5 2189 2184/9 2186/4 2190 İskele Cd. İmbat Sk. Zümrüt Sk. Yusuf Yılmaz Cd. Tuzla Cd. Sevgi Sk. Sardunya Sk. Menekşe Sk. Martı Sk. Manolya Sk. Kervansaray Cd. Itır Sk. Elvan Sk. Açelya Sk. Ata Cd. 2208 2199 Sk. 2194 Sk. 2192 Sk. 2191 2189. Sk. 2186/8 Sk. 2186/2 2186/1 2186 2185 )
Tepecik ( 1017. Sk. 1019. Sk. 1020. Sk. 1021. Sk. 1022. Sk. 1023. Sk. 1024 1025. Sk. 1025/1. Sk. 1025/2. Sk. 1026. Sk. 1027. Sk. 1027/1. Sk. 1027/2. Sk. 1027/3 Sk. 1027/5. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1031/1. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038 Sk. 1038. Sk. 1040. Sk. 1044. Sk. 1044/1. Sk. 1044/2. Sk. 1080 1501. Sk. 1502. Sk. 1503. Sk. 1504. Sk. 1505. Sk. 1506 Sk. 1506. Sk. 1507 Sk. 1508. Sk. 1510. Sk. 1512. Sk. 1513. Sk. 1515. Sk. 1517. Sk. 1518. Sk. 1521. Sk. 1523. Sk. 1524. Sk. 1527. Sk. 1529. Sk. 1531. Sk. 1537 1538/1 Sk. 1538/2 1539 Sk. 1548 Sk. 1548/1 1550. Sk. 1550/1. Sk. 1550/3. Sk. 1550/5 1551. Sk. 1551/1. Sk. 1551/2 Sk. 1551/3 1551/3. Sk. 1551/4. Sk. 1551/5. Sk. 1552. Sk. 1552/11. Sk. 1552/2. Sk. 1553 1553 Sk. 1561 AKARCA Güneşlikent Sitesi Kemerkaya KUŞADASI Metekent Sitesi Site İci Yol Zümrüt Evler İncirli Sk. İzmirliler Cd. 1563 1534 1034 1536 1538/5 1538 1546 1511/2 1511 1535 1510 1541 1500/1 1035 1538/3 1510/1 1549/6 1551/1 1532 1528 1044 1544 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. 1014. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. )
Sığacık ( 3221/2 Çamlık Cd. Zambak Sk. Yasemin Sk. Yakamoz Cd. Sümbül Sk. Siteler Cd. Site Yolu Site Yola Orkide Sk. Melisa Sk. Mehtap Cd. Mavi Teos Sitesi Karanfil Sk. Güneşsoy Sitesi Güneş Cd. Gül Sk. Feren Sitesi Deniz Cd. 9. Sk. 8. Sk. 7. Sk. 6. Sk. 5221 4. Sk. 3221/7 3221/4 Sk. 3221/1 Sk. 3221. Sk. 3221 3. Sk. 2. Sk. 14. Sk. 13. Sk. 12. Sk. 11. Sk. 3221/11 3221/3 )
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3193250
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı ( Ortamahalle ORHANLI Karabalçık Engeçdere BÜYÜKBAHÇE 7217 orhanlı büyükbahçe mevkii )
TİRE / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3191981
Çiniyeri
Işıklı
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3192720
TİRE / İZMİR
Küçükkemerdere ( ılıcak yolu )
Kürdüllü ( EKİNLİK )
Dereli
URLA / İZMİR
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3191044
Torasan ( 592 Kemal Ertan Cd. 597. Sk. 595. Sk. 595 591. Sk. 589. Sk. 564. Sk. 593 566 594 )
Planlandı
23Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3193357
URLA / İZMİR
Gülbahçe ( 12074 12042/3 12053/1 12054 12069/1 12044 12076/1 12087/3 12087/1 12100/1 12067 12042/1 12111/1 12091 12117 12126 12123 12125 12048/1 12088/2 12075/1 12076/5 12076/2 12076/3 12076/4 12076/6 Yeni Karaburun Yolu Site İç Yolu Gül Bahçe Cd. 12127 Sk. 12116 12115. Sk. 12114. Sk. 12113 Sk. 12111. Sk. 12110/1 12110 12109. Sk. 12108. Sk. 12107. Sk. 12105. Sk. 12104. Sk. 12103. Sk. 12102. Sk. 12100 12099. Sk. 12098. Sk. 12097 12096/3 Sk. 12096/1. Sk. 12096. Sk. 12095. Sk. 12094 12092 12091. Sk. 12091 Sk. 12090. Sk. 12089. Sk. 12088. Sk. 12087/4 Sk. 12087 12086. Sk. 12085. Sk. 12084. Sk. 12083/1 12083 12082. Sk. 12081. Sk. 12080/1. Sk. 12080. Sk. 12079. Sk. 12078. Sk. 12077. Sk. 12076 12075. Sk. 12073/1 Sk. 12073 12072. Sk. 12071. Sk. 12070. Sk. 12069 12069 Sk. 12068. Sk. 12066/2 12066/1. Sk. 12066. Sk. 12065. Sk. 12064. Sk. 12063. Sk. 12062. Sk. 12061. Sk. 12060. Sk. 12059. Sk. 12058 12057. Sk. 12056/1 Sk. 12056. Sk. 12055. Sk. 12054. Sk. 12053. Sk. 12052. Sk. 12051. Sk. 12050. Sk. 12049. Sk. 12048 12046. Sk. 12043. Sk. 12042. Sk. 12041. Sk. 12040. Sk. 12039. Sk. 12038. Sk. 12037. Sk. 12036. Sk. 12034. Sk. 12033. Sk. 12030. Sk. 12028. Sk. 12026/1. Sk. 12026. Sk. 12006/2. Sk. 12006/1. Sk. 12087/12 12112 12087/11 12032 12131 12035 12087/10 12106 12088/1 12101 12094/1 12006 12047 12031 12111 12124 12042/2 12026 )