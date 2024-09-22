Tunceli’nin Pülümür ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan, Balpayam grup köy yolunu kapattı. Belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yol tekrar ulaşıma açılırken, yetkililer bölge halkını sel ve kaya düşmelerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Pülümür’de heyelan paniği

Akşam saatlerinde Tunceli’nin Pülümür ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Balpayam grup köy yolunda heyelana neden oldu. Heyelan, köy yolu üzerinde toprak ve kaya parçalarının birikmesine yol açtı, kısa süreliğine ulaşım durdu. Neyse ki, Pülümür Belediyesi’ne ait iş makineleri hızla olay yerine ulaştı ve yol kısa sürede yeniden açıldı.

Pülümür çayı çamura bulandı

Yoğun yağış, Pülümür Çayı’nın çamurla kaplanmasına neden oldu. Şehirde, yağışla birlikte çayın debisinde artış gözlemlendi. Sel tehlikesine karşı yetkililer, çay ve dere kenarlarında bulunan vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyarıları devam ediyor

Meteoroloji, Tunceli ve çevre ilçelerde etkili olması beklenen sağanak yağışlar konusunda uyarılarda bulunmuştu. Yetkililer, sel, su baskını ve kaya düşmesi gibi olaylara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Özellikle dağlık bölgelerdeki yol kullanıcıları için kayaların yollara düşme riski hala devam ediyor.

Kısa sürede müdahale

Pülümür Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, Balpayam grup köy yolu kısa sürede ulaşıma açıldı. Ancak, bölgede yağışların devam etmesi nedeniyle yetkililer, yollarda seyahat edenlerin dikkatli olmasını ve meteorolojik uyarıları takip etmelerini tavsiye ediyor.