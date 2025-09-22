AYDEM Elektrik, 23 Eylül Salı günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
23 Eylül Salı günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
Buharkent ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:30 - 16:00
Kesinti Bölgeleri: Feslek Gelenbe ve Yukarı Gelenbe Mahallelerinin tamamı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Karaova Mahallesi'nde; Davutlar Yolu 4. Sokak, Efes-Feslegen, Lale, Gül, Gülümsüm, Menekşe, Yıldız Tilbe, Hürriyet, Orkide, M. Aslantuğ, Mimoza, Manolya, Okaliptus, Papatya, Yasemin, Zeytin, Pınar, Çınarcık, Derya, Defne, Çınar, Begonvil, Akasya, Köknar, Hanımeli, Ardıç, Şebboy, Sarmalık, Kıvanç, Begonya, Kaktüs, Karanfil, Kardelen, Kasimpati, Kırçiçeği, Leylak, Melisa, Nergiz, Sardunya, SÜmbül Sokakları, Grup Evler Sitesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Söke ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 15:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Özbaşı Mahallesi, Çalıköy Mahallesi, Nalbatlar Mahallesi, Karacahayıt Mahallesi, Avşar Mahallesi, Köprüalan Mahallesi, Karakaya Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bozdoğan ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Amasya Mahallesi ASKİ İçme Suyu Trafoları.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Nazilli ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 13:00
Kesinti Bölgeleri: Ocaklı ve Dallıca Mahalleleri, bölgedeki özel trafolu müşteriler.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Efeler ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 11:00 - 13:00
Kesinti Bölgeleri: Dalama Yeniköy Bucak Mahallesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Merkez ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 11:00 - 13:00
Kesinti Bölgeleri: Adnan Menderes Mahallesi; 566. Sokak, Yeşilırmak Caddesi, Beyazıt Blv, İzmir-Aydın Otoyolu Bağlantısı ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çine ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Bedirler Mahallesi, Bahçearası Mahallesi, Çöğürlük Ova Mahallesi ve bu bölgedeki tüm özel trafolu müşteriler.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Didim ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 14:00
Kesinti Bölgeleri: Efeler Mahallesi; Kalender Caddesi, Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Caddesi, civar sokaklar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 14:00
Kesinti Bölgeleri: Kirazlı Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Çınar Mahallesi ve bu bölgedeki özel trafolu aboneler.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Germencik ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Germencik Merkez Mahallesi ve Hıdırbeyli Mahallesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Karacasu ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 13:00
Kesinti Bölgeleri: Çamköy Mahallesi tamamı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kuyucak ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Yukarı Gencellidere Mahallesi tamamı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Sultanhisar ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 16:00
Kesinti Bölgeleri: Atça Mahallesi, Kavaklar Caddesi ve çevre sokaklar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Karpuzlu ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 16:00
Kesinti Bölgeleri: Gölcük Kışla Mahallesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 23 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
Aydın Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.aydin.bel.tr