CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı” önerisi hakkında kullandığı “Takip edemedim, hayırlısı olsun” sözlerine yanıt verdi. Özel, “Safa yatmış” ifadesini kullandı.

Özel’den Erdoğan’a eleştiri

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde partililerinin duruşmasını takip eden Özgür Özel, basın mensuplarının sorusu üzerine Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi.

Özel, “Bahçeli, ‘Biz bu taraftan kopalım’ diyor, Erdoğan takip edemiyor öyle mi? Erdoğan, cıva gibi bunu diyerek safa yatmış. Ama Devlet Bey bu yanıttan çok memnun olmamıştır, diye düşünüyorum” dedi.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı en uygun seçenek Türkiye, Rusya ve Çin’den oluşan TRÇ ittifakıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın yanıtı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bahçeli’nin önerisiyle ilgili bir soruya, “Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun inşallah” diye yanıt vermişti.