GDZ Elektrik, 23 Eylül Salı günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
23 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Aliağa ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 08:30 - 16:30
Kesinti Bölgeleri: Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gürbulak Nakliyat.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Balçova ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 00:00 - 07:00
Kesinti Bölgeleri: Çetin Emeç Mahallesi, Selway Alış Veriş Merkezi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bayındır
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Demircılık Mahallesi 3/1 Trafosu, Fatih Mahallesi 3/2 Trafosu, Mithatpaşa Mahallesi 3/3, 3/4, 3/5, Camii Mahallesi 3/6, Hacı İbrahim Mahallesi 3/7, 3/8 Trafoları.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bayraklı ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 12:00
Kesinti Bölgeleri: Soğukkuyu Mahallesi, 1844 Sokak ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bergama ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 16:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Atatürk Mahallesi, Gençosman Caddesi, Bakırçay Kooperatifi civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Beydağ ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 12:00
Kesinti Bölgeleri: Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır özel trafolar, M. Telli tarımsal, T. Işık tarımsal, A. Karadış tarımsal grup sulamaları.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bornova ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Atatürk Mahallesi, Yavuz Caddesi, 829, 829/2 Sokaklar ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Buca ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 11:00
Kesinti Bölgeleri: Menderes Mahallesi, Seyfi Demirsoy Caddesi, Menderes Caddesi, 157/2, 152/1, 140 Sokaklar ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çeşme ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 11:00
Kesinti Bölgeleri: Alaçatı Mahallesi, Hurmalı Mevkii, Çeşme Otoyol Gişeleri, Kutlu Aktaş Barajı ve çevresi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çiğli ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 14:00
Kesinti Bölgeleri: Ataşehir Mahallesi, 8216 - 8219 - 8221 - 8211/8 Sokaklar ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Dikili ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Kabakum Doktorlar Sitesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Foça ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 10:30
Kesinti Bölgeleri: Eski Foça, Emekli Sandığı Foça Tatil Köyü-3, Hanedan özel trafo, Mercankent Sitesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Gaziemir ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 13:00
Kesinti Bölgeleri: Atıfbey Mahallesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Güzelbahçe ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Atatürk Mahallesi, Çetin, Kavaklı, Cami, Gönül, Asansör, Alan, Yaka, Dede, Poyraz, Payamlı, İstiklal, Meşeret Caddeleri ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Karabağlar ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 01:00 - 01:15
Kesinti Bölgeleri: Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mahalleleri, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Karaburun ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 13:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Körfez Fideri Mordoğan - Manal, Körfez, Kamukent Mevkii, Gözde Saka, Ortadoğulular, Arko, İmren Siteleri.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Karşıyaka ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Esentepe Mahallesi, 8809/4, 8809/35 Sokaklar ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kemalpaşa ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Yiğitler Mahallesi, Yiğitler Yolu, Aşağı Sokak, Menengıç Mevkii Yolu, 502 Sokak, 6001 Sokak, Papatya Sokak, Saz Yolu.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kiraz ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 12:30 - 18:00
Kesinti Bölgeleri: Taşıyatak Mahallesi, Demirayaklar Sokak, İğdelik Mahallesi, Damlars, Azmanlar, Kırmustafalar, Kocaibrahimler ve Mollahmetler Sokaklar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Konak ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 14:00
Kesinti Bölgeleri: Azizye Mahallesi, 710-711-711/1-714-717 Sokaklar ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Menderes ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Oğlananası Mahallesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Menemen ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 13:30 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Yahşelli Mahallesi, 6321, 6323, 6324, 6325, 6320, 6319, 6318, 6317, 6316, 6315, 6333 Sokaklar ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Narlıdere ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 16:00
Kesinti Bölgeleri: Gülbeste, Yenikale Sokaklar ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Ödemiş ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 18:00
Kesinti Bölgeleri: Kerpiçlik Mahallesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Seferihisar ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Seferihisar Kavakdere Mahallesi, Kavakdere Caddesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Selçuk ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Cumhuriyet Mahallesi, Semih Çakıroğlu Cad., Küblay Cad., İstiklal Cad., 5013-5028 Arası Sokaklar ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Tire ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Pronen-Sya Ges-Solarus Ge-Titiz Ges-Tck Selahattin Tüneli ve Otoban Gişeleri.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Torbali ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Pancar Mahallesi, Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz, Erdinc Tekırli Caddeleri, 6918, 6919, 6700, Menekşe, Karanfil Sokaklar ve İzban İstasyon çevresi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Urla ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadiovacık, Uzunkuyu, Zeytineli ve Zeytinler Mahalleleri.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 23 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr