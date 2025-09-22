Balıkesir’de 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. TGRT Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremlerin birkaç ay sürebileceğini belirterek Bingöl deprem uyarısı yaptı.

“Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde başlayan deprem fırtınasının vatandaşları tedirgin ettiğini söyleyen Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Deprem fırtınası dediğimiz olaylar bazen birkaç ay, bazen birkaç yıl devam edebilir. Burada net bir tarih vermek mümkün değil. Ancak Sındırgı’daki hareketliliğin birkaç ay daha süreceği kanaatindeyim” dedi.

Bingöl Yedisu fayına dikkat çekti

Tüysüz, olası büyük depremlere ilişkin değerlendirmesinde Bingöl’e dikkat çekti. “Bingöl Yedisu 1784 yılından beri kırılmamış. 200-300 yılda bir deprem üretiyor ve süre dolmuş durumda. Dolayısıyla burada 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı vardır” ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan peş peşe açıklamalar

Son depremlerin ardından birçok uzman farklı bölgeler için uyarılarda bulundu. Deprem uzmanları, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.