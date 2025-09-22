GDZ Elektrik, 23 Eylül Salı günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
23 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Ahmetli ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Bahçecik Mahallesi, Matdere Mahallesi'nin bir kısmı, Ulu Cami Mahallesi'ndeki Necati Çankaya Sulama Grubu, Hasan Ordu, MASKİ İçme Suyu, Soleado GES özel trafoları, baz istasyonu tesisleri ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Akhisar ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 11:00
Kesinti Bölgeleri: Kapaklı Mahallesi tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayisan, Akhisar Mermer ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Alaşehir ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: İstasyon Mahallesi, Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Demirci ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Mihatpaşa Mahallesi, Eski Salihli Yolu (TR-5 TR-5/A).
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Gölmarmara ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Yeniköy Mahallesi, Erdem Kervan özel ve TST TR-40 bölgesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Gördes ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Kaşıkçı Kuyudere Mah., Hacıümetler, Pınarbaşı, Aysel Demirarslan özel trafolar, Gördes Belediyesi Taş Ocağı, Umandere ve civar bölgeler.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kırkağaç ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Halil Çok TR-2, TR-10, TR-4, TR-5, TR-6, TR-7, TR-11, TR-9, TR-8, TR-1, TR-3 özel trafoları ve Mustafa Yavuz Özyazıcı özel trafosu.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Köprübaşı ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 10:30 - 13:00
Kesinti Bölgeleri: Armağan Mahallesi, Tokmaklı Mahallesi, Borlu Mahallesi, Kulalı Mahallesi, Gökveliler Mahallesi, Karacaibrahim Mahallesi, Çayköy Mahallesi, Ulu Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Gerencik Mahallesi, Karyağdı Mahallesi, Yabacı Mahallesi, Şelekler Mahallesi ve özel trafolar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kula ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Tabakhane Mevkii.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Salihli ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Bahçecik ve Karaağaç Mahallesi tamamı, Kurşunlu Vali Konağı özel trafosu.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Sarigöl ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 10:00
Kesinti Bölgeleri: Güneydamları Mahallesi, Kıllılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mahalleleri, tarımsal sulama trafoları ve özel trafoları.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Saruhanlı ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 12:00
Kesinti Bölgeleri: Cumhuriyet Mahallesi, Cengiz Topel Mahallesi'nin bir kısmı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Şehzadeler ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve civarındaki ticarethaneler ve sulamalar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Selendi ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 16:00
Kesinti Bölgeleri: Yukarı Güllüce Mahallesi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Soma ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 17:00 - 18:00
Kesinti Bölgeleri: İnönü Mahallesi, Yüksel Sokak, Emin Ali Özgür Caddesi ve civarı, Tamer Sokak, Mustafa Sağlam Sokak, Şerif Aytaç Sokak ve civarı, Mehmetçik Sokak, Şehit Polis Halil Taşçı Sokak ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Turgutlu ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Şehitler Mahallesi, Necat Niğdeli özel trafosu, Avşar Mahallesi, Mehmet Kuzucuk, Rahime Duman, Yunus Aykut, Ali Kartalcan özel trafoları, Albayrak Mahallesi'ndeki özel trafolar ve civarı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Yunusemre ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 23.09.2025, 23:00 - 23:30
Kesinti Bölgeleri: Muradiye, Karaali, Karaorman Mahalleleri, Akgedik TOKİ, TST ve özel trafolar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 22 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/
Manisa Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.manisa.bel.tr