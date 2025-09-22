Yeni dönemde birbirinden farklı sosyal, kültürel ve sportif kurslarla çınarların yaşamına hareket ve renk katılacak.

Başvurular, 24 Eylül Çarşamba gününe kadar Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı’ndaki merkezden ya da 0549 522 02 06 numaralı telefon üzerinden yapılabilecek. Katılımcılar en fazla iki kurs tercihi yapabilecek ve yoğun talep olması halinde kura yöntemi uygulanacak.

Merkezde bu dönem; resim, çini işleme, Almanca, İngilizce, Fransızca, örgü, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, akıl ve zekâ oyunları ile sandalye egzersizi kursları düzenlenecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bilge Çınarlar’ın yalnızca bir kurs merkezi değil, aynı zamanda büyüklerin buluşma noktası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde düzenlediğimiz kurslarla büyüklerimizin fiziksel ve zihinsel açıdan aktif kalmasını, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini hedefliyoruz. Yeni dönemde de birbirinden farklı kurslarımızla çınarlarımızın hayatına renk katmaya devam edeceğiz. Tüm Karşıyakalı büyüklerimizi bu sıcak ve samimi aileye katılmaya davet ediyorum.”