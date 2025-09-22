AYDEM Elektrik, 23 Eylül Salı günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
23 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Ortaca ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Beşköprü ve Arıkbaşı Mahallelerine bağlı Hacılar Caddesi, Arıkbaşı Sokak, Mevlana Sokak, 54, 139, 140, 722 Sokak ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bodrum ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 15:00 - 19:30
-
Kesinti Bölgeleri: Cevat Şakir Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve civarı, Halilim Sokak, Çökertme Sokak, Asphat Sokak, Kaktüs Sokak, Şebboylum Sokak ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Menteşe ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 14:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Menteşe İlçesi, Orhaniye Mahallesi (Aşağı Sanayi Bölgesi) ve bölgedeki özel trafolu müşteriler.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Merkez (Menteşe) ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 14:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Zeytin Mahallesi, Dağpınar Mahallesi ve civarı (Köyiçi Sokak, Alacin Küme Evleri).
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Fethiye ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 12:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Patlangıç Mahallesi, Osman Yakalıoğlu Sokak, Zerdali Sokak, Muski İçme Suyu Deposu Çevresi ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Milas ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Baharlı, Bahçeköy Mahalleleri, Koru, Akyol, Beçin Mahalleri ve Milas-Bodrum Havalimanı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Seydikemer ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 09:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Seydikemer İlçesi, Bayırköy Mahallesi ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Dalaman ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 14:00 - 18:00
-
Kesinti Bölgeleri: Altıntaş Mahallesi, Şehit Turgut Yılmaz Caddesi, Mithat Paşa Sokak ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Marmaris ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Hisarönü Mahallesi, Merkez Mevkii.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Ula ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Şırınköy Mahallesi, Çitlik Mahallesi ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Yatağan ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Hacıbayramlar, Haciveliler ve Kırıklı Köy Mahalleleri, özel trafolu müşteriler.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kavaklıdere ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 23.09.2025, 14:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yeni Mahalle Yayla Mevkii, Hacigeç Mevkii.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 23 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.mugla.bel.tr