Hatay’da bir markette çekilen videoda, 150 liralık ayçiçek yağının 450 liraya satıldığı iddiası gündem oldu. Ticaret Bakanlığı, olayın ardından hem market sahibi hem de videoyu paylaşan hesaplar için milyonlarca liralık ceza ihtimalini duyurdu.

Bakanlık harekete geçti

20 Eylül’de sosyal medyada yayılan görüntülerde bir market çalışanı, 150 liralık yağın 450 liraya satıldığını iddia etti. Video kısa sürede yayılırken, Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.

Üreticiden açıklama

Yağın üreticisi yaptığı yazılı açıklamada, “İddia edilen 151,50 TL maliyet 2023 yılına aittir. 2025 yılı raf fiyatlarıyla ilgisi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Market sahibinin ifadesi

Videonun Hatay’daki “T. Market”te çekildiği ve market sahibi Abdullah G. tarafından paylaşıldığı belirlendi. Abdullah G., ifadesinde, “Mizah amaçlı paylaştım. Ürünün alış fiyatı 351,25 TL’dir. Stokta 55 adet bulunmaktadır” dedi.

Ceza ihtimali

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, olayın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edileceğini belirtti:

“Eylem stokçuluk ve piyasa dengesini bozucu fiil olarak değerlendirilirse, 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında ceza uygulanabilir.”

Sosyal medya hesaplarına da inceleme

Bakanlık ayrıca videoyu doğrulamadan paylaşan 4 sosyal medya hesabı hakkında da suç duyurusunda bulundu. Bu hesaplara 850 bin TL ile 8,5 milyon TL arasında ceza uygulanabileceği açıklandı.