23 Nisan 2025 itibarıyla İzmir'de altın fiyatları açıklandı. Gram altın 4090 TL'den işlem görüyor. Detaylı liste ve fiyat tablosu haberimizde.

İzmir Kuyumcular Odası güncel altın fiyatları - 23 Nisan 2025

İzmir Kuyumcular Odası, 23 Nisan 2025 itibarıyla tavsiye edilen güncel altın satış fiyatlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, gram altın 4090 TL seviyesinde işlem görüyor.

Veriler, İzmir Kuyumcular Odası'nın resmi “Tavsiye Edilen Fiyatlar” listesinden alınmıştır. Belirtilen rakamlar tavsiye niteliğindedir ve kuyumcular arasında fiyat farklılıkları görülebilir.

Altın fiyatlarında son durum

İzmir'de güncel altın fiyatları şu şekilde açıklandı:

Ürün Satış Fiyatı (TL) Has Altın 4173,44 22 Ayar Altın 4090 18 Ayar Altın 3550 14 Ayar Altın 3340 Gram Altın 4090 Ata Altın (Cumhuriyet) 28760

Ziynet altın fiyatları

Yeni ve eski tarihli ziynet altınlar için açıklanan satış fiyatları ise şöyle:

Ziynet Türü Yeni Tarihli (TL) Eski Tarihli (TL) Çeyrek Altın 7170 7160 Yarım Altın 14340 14320 Tam Altın 28670 28630

Altın fiyatları nereden takip edilebilir?

Altın fiyatları, İzmir Kuyumcular Odası verilerinin yanı sıra Kuyumcu Ekranı, Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa kaynaklarından da anlık olarak takip edilebilmektedir.

Veri güncelleme zamanı: 09:36 - 23/04/2025

(Kaynak: İzmir Kuyumcular Odası)