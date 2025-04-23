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Altın ve gümüş piyasalarındaki gelişmeleri anlık takip etmek için Ekonomi - Finans haberlerimizi ziyaret edebilirsiniz.

İşlem Ücretleri ve Komisyonlar: Fiyatlara doğrudan yansır.

Piyasa Bilgi ve Tecrübesi: Kuyumcuların deneyimi fiyatları farklılaştırabilir.

Arz ve Talep Dengesi: Bölgesel talep artışları fiyatları değiştirebilir.

Resmi Yönetmelikler: Yerel uygulamalar ve vergilendirme farkları fiyatları etkileyebilir.

Manisa'daki altın fiyatlarının diğer piyasalardan farklılık göstermesinin birkaç temel nedeni bulunuyor:

Altın fiyatları düşerken, gümüş fiyatlarında artış kaydedildi. Gümüş gram fiyatı %1,02 artışla 42,488 TL’ye, gümüş ons fiyatı ise %1,11 yükselişle 32,84 dolara ulaştı.

Fiyatlar canlı olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 23 Nisan 2025 10:05:08.

Altın piyasasında sabah saatlerinde kaydedilen fiyatlar şu şekilde:

Manisa’da altın fiyatlarında 23 Nisan 2025 sabahı itibarıyla belirgin bir düşüş yaşandı. Gram altın %1,96 değer kaybederek 4115,48 TL satış fiyatına geriledi. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da benzer oranlarda düşüş görüldü.

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