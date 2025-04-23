Manisa’da altın fiyatlarında 23 Nisan 2025 sabahı itibarıyla belirgin bir düşüş yaşandı. Gram altın %1,96 değer kaybederek 4115,48 TL satış fiyatına geriledi. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da benzer oranlarda düşüş görüldü.
23 Nisan Çarşamba güncel altın fiyatları
Altın piyasasında sabah saatlerinde kaydedilen fiyatlar şu şekilde:
|Ürün
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim (%)
|Değişim (TL)
|Gram Altın
|4115,48
|4174,31
|-1,96
|-83,47
|22 Ayar Altın
|3761,57
|3968,38
|-1,96
|-79,41
|14 Ayar Altın
|2256,04
|3204,94
|-1,67
|-54,34
|Çeyrek Altın
|6741
|6809
|-1,97
|-137,00
|Çeyrek Eski
|6659
|6767
|-1,97
|-136,00
|Yarım Altın
|13483
|13618
|-1,97
|-273,00
|Tam Altın
|26883
|27132
|-1,97
|-544,00
|Has Altın
|4136,16
|4161,82
|-1,96
|-83,22
|Ata Altın
|27606
|27839
|-1,97
|-559,00
|Ata 5'li
|137515
|138834
|-1,97
|-2788,00
|Gremse (2.5)
|66793
|67882
|-1,97
|-1362,00
Fiyatlar canlı olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 23 Nisan 2025 10:05:08.
Gümüş fiyatlarında yükseliş
Altın fiyatları düşerken, gümüş fiyatlarında artış kaydedildi. Gümüş gram fiyatı %1,02 artışla 42,488 TL’ye, gümüş ons fiyatı ise %1,11 yükselişle 32,84 dolara ulaştı.
Manisa altın fiyatları neden değişiyor?
Manisa'daki altın fiyatlarının diğer piyasalardan farklılık göstermesinin birkaç temel nedeni bulunuyor:
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Resmi Yönetmelikler: Yerel uygulamalar ve vergilendirme farkları fiyatları etkileyebilir.
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Arz ve Talep Dengesi: Bölgesel talep artışları fiyatları değiştirebilir.
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Likidite Seviyesi: İşlem hacmi fiyat oluşumunda belirleyici rol oynar.
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Piyasa Bilgi ve Tecrübesi: Kuyumcuların deneyimi fiyatları farklılaştırabilir.
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İşlem Ücretleri ve Komisyonlar: Fiyatlara doğrudan yansır.
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Spekülasyon Etkisi: Piyasa hareketliliğini artırabilir.
Altın ve gümüş piyasalarında son durum
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