Manisa’da altın fiyatlarında 23 Nisan 2025 sabahı itibarıyla belirgin bir düşüş yaşandı. Gram altın %1,96 değer kaybederek 4115,48 TL satış fiyatına geriledi. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da benzer oranlarda düşüş görüldü.

23 Nisan Çarşamba güncel altın fiyatları

Altın piyasasında sabah saatlerinde kaydedilen fiyatlar şu şekilde:

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Değişim (TL)
Gram Altın 4115,48 4174,31 -1,96 -83,47
22 Ayar Altın 3761,57 3968,38 -1,96 -79,41
14 Ayar Altın 2256,04 3204,94 -1,67 -54,34
Çeyrek Altın 6741 6809 -1,97 -137,00
Çeyrek Eski 6659 6767 -1,97 -136,00
Yarım Altın 13483 13618 -1,97 -273,00
Tam Altın 26883 27132 -1,97 -544,00
Has Altın 4136,16 4161,82 -1,96 -83,22
Ata Altın 27606 27839 -1,97 -559,00
Ata 5'li 137515 138834 -1,97 -2788,00
Gremse (2.5) 66793 67882 -1,97 -1362,00

Fiyatlar canlı olarak güncellenmektedir. Son güncelleme: 23 Nisan 2025 10:05:08.

Gümüş fiyatlarında yükseliş

Altın fiyatları düşerken, gümüş fiyatlarında artış kaydedildi. Gümüş gram fiyatı %1,02 artışla 42,488 TL’ye, gümüş ons fiyatı ise %1,11 yükselişle 32,84 dolara ulaştı.

Manisa altın fiyatları neden değişiyor?

Manisa'daki altın fiyatlarının diğer piyasalardan farklılık göstermesinin birkaç temel nedeni bulunuyor:

  • Resmi Yönetmelikler: Yerel uygulamalar ve vergilendirme farkları fiyatları etkileyebilir.

  • Arz ve Talep Dengesi: Bölgesel talep artışları fiyatları değiştirebilir.

  • Likidite Seviyesi: İşlem hacmi fiyat oluşumunda belirleyici rol oynar.

  • Piyasa Bilgi ve Tecrübesi: Kuyumcuların deneyimi fiyatları farklılaştırabilir.

  • İşlem Ücretleri ve Komisyonlar: Fiyatlara doğrudan yansır.

  • Spekülasyon Etkisi: Piyasa hareketliliğini artırabilir.

    İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına uyarı: "Sürpriz yaşanmazsa..." İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına uyarı: "Sürpriz yaşanmazsa..."

Altın ve gümüş piyasalarında son durum

Altın ve gümüş piyasalarındaki gelişmeleri anlık takip etmek için Ekonomi - Finans haberlerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: HABER MERKEZİ