Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Ahmet Akın’dan 23 Nisan Mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Akın, Balıkesirlilerle birlikte 23 Nisan coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Milli egemenliğin ve çocuklarımızın bayramı"

Başkan Akın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli Balıkesir Ailem, Çok Sevgili Çocuklar; milli egemenliğimizin en büyük sembolü Gazi Meclisimizin kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutlamanın coşku ve sevincini yaşıyoruz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek verilen bağımsızlık mücadelesinin bir nişanesi olan Meclisimiz çatısı altında, milli birlik ve beraberlik içinde nice 23 Nisan’ları kutlamayı temenni ediyorum.”

Çocuklara yönelik projeler anlatıldı

Başkan Akın, 23 Nisan’ın sadece egemenliğin değil, geleceğin teminatı çocukların da bayramı olduğunu vurguladı:

“23 Nisan, geleceğimizin ve demokrasimizin teminatı olan çocuklara armağan edilmiş bir gündür. Biz de bu düşünceyle hareket ederek Balıkesir Kent Konseyi Çocuk Meclisi’ni kurduk. Birincisini gerçekleştirdiğimiz Balıkesir Uluslararası Çocuk Festivali’ni büyük bir coşkuyla kutladık. Ayrıca çocuklarımıza beslenme destek paketleri sağladık ve okul servisi hizmetleri sunduk. 20 ilçemizde kreş açmak için çalışmalara başladık.”

"Laik ve demokratik Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugünün çocukları yarın Türkiye Cumhuriyeti’nin yetişkin yurttaşları olacaklar. Onların yarınları için çalışmaya, laik, demokratik ve milli iradeye dayalı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatlarıyla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Tüm Balıkesir Ailem’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, milli egemenliğimizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”