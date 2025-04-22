Denizli’nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Denizli-Afyon karayolu üzerinde gerçekleşti.
Tıra arkadan çarptı
Edinilen bilgilere göre, 34 CPH 15 plakalı tır dönüş yapmak üzereyken, aynı istikamette ilerleyen 20 AJC 726 plakalı minibüs arkadan çarptı. Minibüsün sürücüsü 62 yaşındaki Şemdin Kılıç, çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralandı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Şemdin Kılıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA