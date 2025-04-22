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Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Şemdin Kılıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 34 CPH 15 plakalı tır dönüş yapmak üzereyken, aynı istikamette ilerleyen 20 AJC 726 plakalı minibüs arkadan çarptı. Minibüsün sürücüsü 62 yaşındaki Şemdin Kılıç, çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralandı.

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