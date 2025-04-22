İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 18 yaş altı öğrenciler ve okul gezilerine katılan refakatçilerin İzmir Doğal Yaşam Parkı’na girişlerini 27 Nisan’a kadar ücretsiz hale getirdi.

23 Nisan’a özel ücretsiz giriş uygulaması

İzmir’de 23 Nisan kutlamaları kapsamında Doğal Yaşam Parkı çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Normalde 0-6 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz olan giriş hakkı, 23 Nisan haftasında tüm 18 yaş altı bireyleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Okul grupları ve refakatçiler de ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda, okul gezileri kapsamında parka gelen öğrencilere eşlik eden öğretmen, rehber ve görevli personel de parka ücretsiz olarak giriş yapabiliyor.

Uygulamanın, öğrencilerin doğayla iç içe zaman geçirmelerini ve hayvan sevgisini pekiştirmelerini hedeflediği belirtildi.

Ücretsiz girişler 27 Nisan’a kadar devam edecek

Ücretsiz giriş uygulaması, 27 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihe kadar İzmir Doğal Yaşam Parkı, hem bireysel ziyaretçiler hem de okul gezileri için çocuklara açık olacak.