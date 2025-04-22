İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yüksek miktarda para ve dijital materyal ele geçirildi.

13 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.

Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen 15 şüphelinin yakalanması amacıyla başlatılan operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde para ve dijital materyal ele geçirildi

İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 1 milyon 316 bin 110 Türk Lirası, bir miktar altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin 12’sinin Suriye, 3’ünün ise Türk uyruklu olduğu bildirildi.

2 şüpheli için çalışmalar sürüyor

Operasyonda gözaltına alınamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.