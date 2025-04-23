Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karşıyaka’da büyük coşku ve gururla kutlandı. Etkinliklerle bayram yerine dönen kentte, çocuklar yüzlerce uçurtmayı gökyüzüne bırakarak coşkularını simgeleştirdi.

Başkanlık koltuğu Eslem Tolan’a devredildi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 23 Nisan kapsamında makamını Mehmet Seniye Özbey İlkokulu öğrencisi ve uluslararası satranç şampiyonu Eslem Tolan’a devretti. Küçük başkan, ilçedeki okullara kitap dağıtımı ve satranç turnuvası talebini dile getirdi. Başkan Ünsal, taleplerin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

Makam devrinin ardından ikili, Karşıyaka Hükümet Konağı’ndaki resmi törene katıldı. Törende Atatürk ve mücadele arkadaşları anıldı, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Uçurtma şenliğinde gökyüzü çocukların oldu

Karşıyaka Belediyesi’nin Can Hastanesi iş birliğiyle Bostanlı Sahili’nde düzenlediği uçurtma şenliğinde yüzlerce çocuk buluştu. Etkinlikte dağıtılan 250 uçurtma, Karşıyaka semalarını renklendirdi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu.

“Aydınlık bir gelecek bizleri bekliyor”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliklerin ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımız, ülkemizin yarınlarıdır. Onların özgürce gelişebileceği, hayallerini gerçekleştirebileceği bir Karşıyaka için çalışıyoruz. Eğitimi, kültürü ve sanatı destekleyen projelerimizle Cumhuriyet’in değerlerini yaşatıyoruz. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğu bilinciyle, çocuklarımızın yüzündeki umut ışığını her zaman koruyacağız. Cumhuriyet’e bağlı, aydınlık bir gelecek bizleri bekliyor.”