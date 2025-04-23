Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı renkli ve anlamlı etkinliklerle kutladı. Kutlamalar, Özgür Çocuk Evi öğrencilerinin sahnelediği gösteriyle başladı. Mobilya Akademi’de gerçekleştirilen etkinlikte çocukların performansı büyük beğeni topladı. Finalde, minikler Belediye Başkanı Helil Kınay ile birlikte Onuncu Yıl Marşı’nı söyledi.

Başkanlık koltuğu çocuklara devredildi

23 Nisan kapsamında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Hatice Hanım İlkokulu öğrencileri Elifnaz Uyanık ve Selim Ayaz Çok’u ağırladı. Sembolik olarak başkanlık koltuğunu devralan minik başkanlar, çevre duyarlılığı ve hayvan hakları konusundaki önerileriyle dikkat çekti. Daha yeşil ve hayvan dostu bir Karabağlar için mesajlar verdiler.

Çocuklar mecliste söz aldı

Karabağlar Belediyesi Meclis Salonu, bu kez çocuklara ev sahipliği yaptı. İlçenin 58 mahallesinden gelen çocuklar, kürsüye çıkarak görüşlerini paylaştı. Çevre temizliği, park alanları, sosyal etkinlikler ve hayvan hakları konularında fikirlerini dile getiren çocuklar, Karabağlar için duydukları sorumluluğu gözler önüne serdi.

Meclis oturumunun ardından Başkan Kınay’ı makamında ziyaret eden çocuklar, bire bir görüşme fırsatı da buldu.

“Atatürk’ün izinde, omuz omuza”

Etkinlikler sonunda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, çocukların katılımının önemine vurgu yaptı. “Bugün söz çocuklarımızda. Birlikte Karabağlar’da sevgiyi, dayanışmayı ve umudu büyütüyoruz. Aldığımız sözleri yerine getirmek için hep birlikte çalışacağız. Atatürk’ün izinde, daha aydınlık bir Karabağlar için çocuklarımızla omuz omuza yürüyeceğiz” dedi.