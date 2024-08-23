İzmir'de 24 Ağustos Cumartesi günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaköy ( Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seyhan ( 657. Sk. 659/6. Sk. 660. Sk. 660/2. Sk. 661. Sk. 661/1. Sk. 661/4. Sk. 663. Sk. 667. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( 1201. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahar ( 2904. Sk. 2905. Sk. 2906. Sk. Halide Edip Adıvar Cd. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sekiz Eylül ( Küplücealtı Kır Ovası Kümesi 134/2 116. Sk. 134/1. Sk. 8 Eylül Öteyaka Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yukarıkızılca Merkez ( Kemalpaşa Yolu Cd. Uğur Mumcu Sk. Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. Bülent Ecevit Cd. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Soğukpınar ( 252. Sk. 251. Sk. 249. Sk. 248. Sk. 246/2. Sk. İnönü Cd. 259/5. Sk. 262/1. Sk. 256. Sk. 257. Sk. 259. Sk. 258. Sk. 258/1. Sk. 254. Sk. 253. Sk. 250. Sk. 255. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ören ( ÖREN )
Saat : 9:00 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( Karaman Koyu İç Yolu KARAMAN )
KONAK / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Halkapınar ( 1203. Sk. )
Yenişehir ( 1204/6. Sk. 1202. Sk. 1145/2. Sk. 1145/1. Sk. 1019. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dereköy ( Pirentepe pirentepe küme evleri sokak pirentepe küme evleri 820/2 Pirentepe Küme Evleri 822 822 sokak pirentepe kümeevleri sokak )
Barbaros ( 428 434 )
Kuyucak ( Menderes-Orhanlı Sokak 7753 7751. Sk. 7750 sokak MENDERES-ORHANLI YOLU )
Küner ( 820/2 sok. 802/2 )
Çatalca ( 7419 7420 7422 sokak Çatalca Köyü Yolu Çatalca Cd. 7429. Sk. 7427 Sk. 7406. Sk. 7410 7410 sokak 7405 7406 ÇATALCA CAD. 7429 7407 sokak Çatalca cd. 7424/1 )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Villakent ( 1135 5200. Sk. 5200 5199. Sk. 5198. Sk. 5197. Sk. 5195. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haykıran ( Sarıkaya Mevki Yolu İc Yol İc Sokak Yol 800 818 826 800. Cd. 800. Sk. 800/1. Sk. 800/2. Sk. 801. Sk. 802. Sk. 803. Sk. 804. Sk. 805. Sk. 806. Sk. 807. Sk. 808. Sk. 809. Sk. 810. Sk. 811. Sk. 812. Sk. 813. Sk. 813/1. Sk. 815. Sk. 817. Sk. 819. Sk. 821. Sk. 900. Sk. Gazi Atatürk Cad. )
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenikale ( Şehit Onur Akarsuı Sk. Şehit Kubilay Sk. Şair Nedim Sk. Şair Eşref Sk. İsmail Cem Sk. İsmail Cem İlker Sk. Ümit Yaşar Sk. Öğretmen Zakir Karataş Sk. Öğretmen Zakir Karataş Özdemir Sk. Ömür Sk. Çeltek Sk. Çakırcalı Sk. Zafer Sk. Yıldıran Sk. Yayla Sk. Utku Sk. Taylan Sk. Sütçüler Cd. Sema Sk. Mustafa Kemal Sahil Mithatpaşa Cd. Mehmet Seyfi Eraltay Sk. Korkmaz Sk. Kantarcı Sk. Kale Sk. Hıdıroğlu Sk. Gündüz Sk. Fırat Sk. Dilmaç Sk. Deniz Sk. Baran Sk. Aytaç Sefiloğlu Aytaç Abla Parkı İçi Yolu Burak Sk. Aktuğ Sk. Altan Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gölcük ( İNCİLİ BARIŞ gürgen Çınar Sk. Çağlayan Sk. Çakıcı Sk. Zincirli Çk. Zeytinli Sk. ESENLİK Zafer Sk. YENER Yaz Çk. Yayla Sk. Tarıkçı Sk. Sarınç Çk. Pınar Sk. Memba Sk. Levent Sk. Kültür Cd. Köprülü Cd. Kuran Kursu Sk. Kavurgan Sk. )
Oğuzlar ( Oğuzlar Köyü İç Yolu OĞUZLAR KÜME EVLERİ oğuzlar )
Mursallı ( Mursallı Köyü İç Yolu Anacık çeşmesi küme evleri CELAL BAYAR anacık çeşmesi mevkii )
Dolaylar ( Dolaylar Köyü İç Yolu DOLAYLAR )
Çağlayan ( Çağlayan Köyü İç Yolu 30 AĞUSTOS )
Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Orhanlı ( 7203 Sk. 7206 Sk. 7208 7209 7212 7214 7216 Sk. 7217 BÜYÜKBAHÇE Değirmen Boğazı Engeçdere Gökçam Karabalçık Kocapınar Kıryakası 7210 Meyil Mevkii ORHANLI Orhanlı Köyü 7206 GÖKÇETEPE 7207 Orhanlı Köyü İç Yolu Ortamahalle Sarnıç Temesaltı Temese Temesealtı Uzundere ÇAMLIK KOCAPINAR 7026 7027 Sk. 7102 7104 7105 7106 7107 Sk. 7108 Sk. 7110 Sk. 7112 7204 Sk. )
Kavakdere
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arslanlar
Kırbaş
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tepeköy ( 4550. Sk. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( SADIK İLERİ )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı ( AYDIN )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yedi Eylül ( 5528. Sk. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yemişlik ( 6006 Sk. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3506 3535 )