Denizli'de 24 Eylül Salı günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları, en düşük 18°C ve en yüksek 31°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise %24 ile %50 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgarın hızı ise saatte 8-9 km civarında esmesi bekleniyor.

Sıcaklık ve nem durumu

Günün en düşük sıcaklığı 18°C ile hissedilirken, en yüksek sıcaklık 31°C olarak ölçülecek. Nem oranının %24 ile %50 arasında olacağı öngörülüyor. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde sıcaklık hissini artırabilir.

Rüzgar ve hava koşulları

Rüzgar, genellikle hafif eserek saatte 8-9 km hızla etkili olacak. Hava koşullarının genel olarak parçalı bulutlu olması, yağış ihtimalini minimize ediyor.

Genel değerlendirme

Denizli'de bu hafta, sıcak günlerin devam etmesi bekleniyor. 24 Eylül için öngörülen hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Bu hava durumu tahmini, Denizli'deki güncel hava koşullarını yansıtmakta ve yerel halk için önemli bilgiler sunmaktadır.

24 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.