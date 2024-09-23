Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 15 gün önce komşu çocukları tarafından şiddete uğradığı iddia edilen 2 yaşındaki Sıla Y.'nin tedavisi devam ediyor. Hastane önünde günlerdir bekleyen teyzeleri Elif Akyüz ve Aslı Tatar, Sıla'nın durumu hakkında umut dolu bir haber bekliyor.

Sıla'nın tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde sürerken, anne Bakiye Y. ve diğer şüpheliler, toplamda beş kişi tutuklu bulunuyor.

"Çok küçük bir umut o da bir ihtimal"

Teyze Elif Akyüz, "Bugün 15 gün oldu 15 gündür sürekli buradayız. Halen umutlu bir haber yok. Doktorla görüştüğümüzde ise belki de çok küçük bir umut o da bir ihtimal. Bu kadar kötü Sıla Bebeğin durumu. Bakiye denilen şahıs ilk bizi aradığında parkta Sıla'nın kafasını yere vurdular dövdüler diye aradı. Sıla yoğun bakımda Açelya'yı da yurda aldılar dedi. Karakolda bana söylüyorlar ayın 2'sinde kardeşin buraya geldi. Bebeği getirdiğinde komşusunun çocuğunun bebeği darp ettiğini söylediğini belirttiler" dedi.

"En ağır cezayı almalarını istiyoruz"

Akyüz, olayla ilgili gelişmeleri aktararak, "Daha sonra ben gittiğimde şurası Kani'nin evi şurası da Sanlı'nin evi dediler. O sırada da Bakiye, Kani'nin evinde daha sonra beni dışarıda görünce polis diye bağırmaya başlıyor. Ve benden şikayetçi oluyor. Polis ise soruyor çocuğunu döven insanın evinde senin ne işin var diye. Bu şekilde bu düğüm çözülmeye başlıyor. Bu işte en ufak şekilde parmağı olan kim varsa en ağır cezayı almalarını istiyoruz" diye ekledi.